"У нас практически никогда на муниципальных выборах явка не превышала 24-25%", - Андрей Самсонов Политика

Социолог Андрей Самсонов в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды – Нижний Новгород" "ОколоКремля" на тему "Новые выборы: кто придёт на смену нынешним депутатам гордумы и Заксобрания" 27 сентября прокомментировал возможную отмену партсписках на выборах в думу Нижнего Новгорода.

"Для чего в свое время вводились партийные списки на муниципальном уровне? Для того чтобы сложилась более менее устоявшаяся партийно-политическая система, чтобы партии развивались, - напомнил Самсонов. - Да, в то время это было выгодно "Единой России", никто не отрицает. Но это оказывалось выгодным и политическим партиям, как минимум ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". И, когда сейчас "Единая Россия" вновь начинает переводить диалог в режим, что на муниципальном уровне теперь партийные списки не нужны, это вообще-то глупость. "Единая Россия" просто сама не понимает, что ей удобна та система, когда есть они как партия власти и оппонирующие им парламенсткие группы. В противном случае "Единая Россия" имеет шансы по всей стране получить ситуацию, сходную с Санкт-Петербургом и Москвой: когда она вытолкнет в оппозицию себе все партии как внесистемных кандидатов. То есть в данном случае попытка каждый раз как-то конъюнктурно менять законодательство приведет к тому, что ситуация будет загнана в угол, станет еще хуже для самой партии власти. У нас сейчас есть партия власти, и есть оппозиция, представленная тремя парламентскими партиями, которые при всех идеологических разногласиях блокируются между собой в отношении "Единой России".

Что касается выборов в думу в 2020 году, то социолог уверен – явка будет низкой.

"Давайте не будем обманывать себя - в следующем году на муниципальных выборах мы стопроцентно столкнемся с проблемой низкой явки. У нас практически никогда на муниципальных выборах явка не превышала 24-25 процентов. С чего она станет выше? Высокая явка – не всегда признак протеста, все зависит от реакции населения на саму ситуацию и кандидатов. В любом случае с низкой явкой мы столкнемся", - резюмировал он.