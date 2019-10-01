Нижний сегодня: главные события дня Общество

Увольнения ждут виновных в заболевании детей из нижегородской школы, где зарегистрирована кишечная инфекция

В школе №47 Нижнего Новгорода произошла вспышка острой кишечной инфекции. По данным на 13 октября зарегистрировано 26 заболевших детей, из них четыре ребенка госпитализированы. Проверка показала, что один из сотрудников школьной столовой является носителем дизентерии. Глава города Владимир Панов поручил расследовать факт отравления детей и осуществить кадровые решения в отношении виновных.

СК проверяет обстоятельства группового заболевания острой кишечной инфекцией в нижегородской школе

Когда следователям стала известна эта информация, они организовали доследственную проверку данных обстоятельств. Сотрудники СК выехали на место происшествия и приступили к изъятию образцов воды и продуктов, которые использовались для приготовления блюд для школьников. Также следователи изымают в школе необходимую документацию.

Публичные слушания по инициативе Нижегородской епархии пройдут в Приокском районе 15 октября

Предлагается внести изменения в проект межевания территории в границах улиц Бонч-Бруевича, Столетова, 40 лет Октября и пр.Гагарина.

Концессия с "Водоканалом" на нижегородские ливневки будет тарифной

Тариф будет определяться после заключения концессионного соглашения, которое запланировано на второй квартал 2020 года. Соглашение, предположительно, станут заключать на 30 лет - срок службы оборудования.

Публичные слушания по парку "Швейцария" пройдут 1 ноября

Встречу предложено провести для того, чтобы внести дополнения в правила территориальной зоны ТР-3Ш (зона рекреационно ландшафтной территории парка), в том числе по видам разрешенного использования.

Во избежание депрессии: активисты "РОИ" предложили перевести Нижегородскую область в другой часовой пояс

Сейчас на территории региона действует часовой пояс "зимнее время", хотя до 2011 года с апреля по сентябрь действовал пояс "летнее время". В 2014 году Россия перешла на постоянное "зимнее время", в связи с чем все светлые часы сместились на раннее утро и ночь, когда все спят. Таким образом ежегодно жители региона теряют 214 часов светлого вечернего времени. По мнению авторов инициативы, жители Нижегородской области могли бы в светлое время вести активный образ жизни.

Новый бульвар появится в Нижегородском районе

Речь идёт об участке на пересечении улиц Германа Лопатина и Верхнепечерской. Ранее участок был отдан под строительство пункта обслуживания населения. В частности в нем должны были разместиться магазин, кафе и пункт ремонта техники. Однако разрешение было отозвано. Сейчас планируется включить этот участок в список озелененных территорий общего пользования.