Во избежание депрессии: активисты "РОИ" предложили перевести Нижегородскую область в другой часовой пояс Общество

Активисты "РОИ" предложили перевести Нижегородскую область в другой часовой пояс. Соответствующая петиция размещена на сайте "Российской общественной инициативы", где можно оставить свой голос.

Сейчас на территории региона действует часовой пояс UTC+3 ("зимнее время"), хотя до 2011 года с апреля по сентябрь действовал UTC+4 ("летнее время").

В 2014 году Россия перешла на постоянное "зимнее время" (UTC+3), в связи с чем все светлые часы сместились на раннее утро и ночь, когда все спят. Таким образом ежегодно жители региона теряют 214 часов светлого вечернего времени, кроме того лишком ранние сумерки вызывают депрессию, обратили внимание в "РОИ".

По мнению авторов инициативы, жители региона могли в светлое время вести активный образ жизни - заниматься приусадебным хозяйством, работать на дачных участках, отдыхать после работы.

"Люди закалялись, тренировались, набирались бодрости, сил и здоровья. В организме людей при солнечном свете вырабатывался витамин D и другие полезные для здоровья вещества. Летними ночами было темно. Люди высыпались в темноте спокойным здоровым сном", - отметили они.

"Мы не хотим спать при солнечном свете, а бодрствовать в темноте. Нам и нашим детям нужно Солнце! Текущий пояс UTC+3 не подходит для Нижегородской области. Стрелки часов необходимо перевести на час вперед, чтобы наиболее эффективно использовать светлое время суток после работы и для безопасности граждан", - возмутились авторы инициативы.