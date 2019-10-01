"Нам удалось предусмотреть существенное увеличение помощи муниципалитетам в бюджете-2020", - Глеб Никитин Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел заседание правительства региона 17 октября 2019 года, на котором обсудили проект областного бюджета. Основным вопросом стало обсуждение проекта закона Нижегородской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Глава региона отметил необходимость увеличивать финансовую самостоятельность муниципалитетов.

"Нам удалось предусмотреть существенное увеличение помощи муниципалитетам в бюджете-2020. При этом все предусмотренные региональным законодательством виды нецелевой финансовой помощи местным бюджетам сохраняются и увеличиваются. Они рассчитаны с ростом на 12,7% и составят 13,9 млрд рублей. 900 млн рублей из этих средств пойдут на реализацию общественно значимых проектов в муниципалитетах, отобранных по результатам голосования нижегородцев в рамках проекта "Вам решать". Крайне важно, что бюджет в этом году впервые сформирован с учетом мнения жителей", - подчеркнул Глеб Никитин.

"Кроме того, мы прорабатываем вопрос передачи части учреждений социальной сферы на уровень области. Такое поручение я дал, потому что социальные учреждения работают не только на один муниципалитет, и необходимо регулирование на уровне области в целом", - подчеркнул губернатор.

Напомним, депутаты ЗС НО одобрили бюджет на 2020 год в "нулевом чтении". Доходы и расходы сформированы в объеме 157,4 млрд рублей.