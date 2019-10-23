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Общество

Новые кинозалы в рамках нацпроекта "Культура" до конца года появятся в Выксе и Навашине

27 октября 2019 11:06  [49] Общество

Два новых кинозала появятся в Нижегородской области в 2019 году в рамках реализации национального проекта "Культура", сообщает минкультуры региона.

Стоит отметить, что кинозалы будут созданы на средства Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в Выксе и Навашине.

Сейчас в Выксе проводятся работы по оснащению цифровым оборудованием кинозала в ФОКе «Баташев Арена». В Навашине кинозал откроют в современном кино-концертном зале на 400 мест.

До Нового года зрители в этих кинозалах увидят новые фильмы на современном цифровом оборудовании.

Напомним, основные задачи реализуемой с 2015 года Фондом кино федеральной программы по поддержке кинотеатров в населенных пунктах РФ с численностью населения до 500 тыс. человек:
- популяризация отечественного кино (обязательное условие для переоборудованного кинозала - демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал);
- оказание помощи в переоборудовании существующих кинозалов, где не осуществляется цифровой показ, и создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности смотреть фильмы в современных кинотеатрах.

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