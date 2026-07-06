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Общество

Мешок «плохих» фракций холестерина откачали из крови нижегородца

06 июля 2026 19:40 Общество
Мешок «плохих» фракций холестерина откачали из крови нижегородца

Фото: Кира Мишина

Врачи Приволжского окружного медицинского центра провели курс афереза 50‑летнему жителю Нижнего Новгорода с тяжелым нарушением липидного обмена. Об этом сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.

Ранее пациент перенес три инфаркта, ему было установлено семь стентов. Однако из‑за крайне высокого уровня атерогенных фракций холестерина новые стенты быстро покрывались бляшками, что увеличивало риск возникновения повторных сердечно‑сосудистых заболеваний.

Медики приняли решение о проведении липидного афереза — процедуры экстракорпоральной очистки крови от «плохих» липопротеинов. Всего пациенту выполнили 13 процедур. В результате уровень липопротеина снизился с 84 мг/дл до 10 мг/дл. По оценке специалистов, это позволило существенно уменьшить риск повторного инфаркта.

Ранее мы сообщали о том, что 19-летняя нижегородка умерла после остановки сердца в Египте.

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Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
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