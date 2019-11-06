Иван Носков поздравил семью с рождением тройни в перинатальном центре Дзержинска Общество

Фото: администрация Дзержинска

Иван Носков поздравил семью с рождением тройни в перинатальном центре Дзержинска. Как сообщили в администрации города, 6 ноября глава города Дзержинска посетил центр, который работает с 2015 года.

В Центре оказывают медпомощь не только роженицам, но и всем женщинам. В частности, проводят сложные операции по гинекологии, ведут наблюдение осложнений при беременности, выхаживают недоношенных малышей в особо сложных случаях. Для жителей города наличие такого уровня медицинского учреждения играет большую роль в повышении рождаемости и сохранения здоровья женщин и детей.

В ходе визита Иван Носков лично поздравил Эдуарда и Ольгу Гладышевых, у которых 22 октября родилась тройня: Владислав, Максим и Диана. Для Эдуарда и Ольги это первые совместные дети

В 2019 году уже вторая тройня рождается в семьях дзержинцев и третья в областном Перинатальном центре. По словам главного врача Надежды Рыжовой, рождение тройняшек хорошая тенденция для области.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы мамы благополучно переносили такие беременности", - сказала она.

"Рождение троих детей – это всегда тяжело финансово для семей. В бюджете города Дзержинска заложена мера по единовременной социальной выплате при рождении одновременно троих и более детей в размере 550 тысяч рублей. Надеюсь, эти средства станут подспорьем для родителей. А новорожденным дзержинцам я желаю, в первую очередь, здоровья", - отметил Иван Носков.

За последние два года единовременной социальной выплатой при рождении одновременно троих и более детей на территории Дзержинска воспользовалась две семьи.

Иван Носков также ознакомился с работой каждого отделения Дзержинского перинатального центра и поблагодарил коллектив за работу.