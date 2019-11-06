"Мы надеемся, что и другие наши предприятия крупного и среднего бизнеса будут смелее выходить на рынки других государств", - Павел Солодкий Бизнес

"Мы надеемся, что и другие наши промышленники и предприятия крупного и среднего бизнеса будут смелее выходить на рынки других государств", - отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, комментируя открытие производства нижегородской компании "Оргхим" в Малайзии.



"Открытие "Оргхимом" завода в Малайзии подчеркивает возможность нашей страны экспортировать не только сырье и полуфабрикаты, но и новейшие разработки и технологии, которые были открыты нашими учеными и получили дальнейшую жизнь в виде промышленного производства, так необходимого сегодня растущему Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Мы знаем, что страны, находящиеся на этой территории, показывают очень высокий темп роста валовой продукции, и сейчас ведется борьба за право инвестировать в этих регионах, так как там большой рынок потребления и перспективы развития высокотехнологических производств.

Важно, что проект реализуется при участии российского банка. Такое проектное финансирование - именно то, чего часто не хватает нашим промышленникам для расширения производств. Я уверен, что "Газпромбанк", просчитав все риски, увидел большую перспективу развития завода в Джохоре.

Участие губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в церемонии открытия завода подчеркнуло значимость этого события. Мы надеемся, что и другие наши промышленники и предприятия крупного и среднего бизнеса будут смелее выходить на рынки других государств, не только на территории постсоветского пространства, но и в Азии и на Ближнем Востоке", - сказал Павел Солодкий.

Новое производство нижегородской компании "Оргхим" было открыто в Малайзии 7 ноября этого года.