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Политика

"Партийный механизм поможет губернатору усилить контроль за нацпроектами на уровне МСУ", - Дмитрий Барыкин

14 ноября 2019 14:01  [75] Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Барыкин прокомментировал избрание губернатора Нижегородской области Глеба Никитина секретарем регионального отделения партии.

"Избрание губернатора Глеба Никитина секретарем регионального отделения "Единой России" я считаю отличной тактикой не только накануне серьезных выборных кампаний. Это как раз вершина айсберга, понятная широкому кругу экспертов. Я бы отметил не самое очевидное, но, безусловно, важное ‒ усиление губернаторского контроля за исполнением муниципалитетами национальных проектов и федеральных программ. Эта тема становится ключевой во многих регионах", - считает он.

"В масштабном благоустройстве, эффективном освоении средств и соблюдении сроков заинтересованы жители, депутаты и, конечно, партия. Думаю, партийный механизм станет действенным инструментом в руках Глеба Никитина. Уверен, что жители это скоро ощутят. Пора уходить от срыва сроков, возврата выделенных денег и нереализованных планов", - добавил Дмитрий Барыкин.

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