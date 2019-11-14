"Инициатива губернатора должна подстегивать муниципалитеты, чтобы нацпроекты не пробуксовывали", - Владимир Аношкин Политика

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству Владимир Аношкин прокомментировал инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина по выставлению оценок муниципалитетам за исполнение национальных проектов в 2019 году.



"Такого значительного объема работы, который предусматривают национальные проекты, у Нижнего Новгорода давно не было. Сейчас в городе в данном направлении ведется активная работа, вкладываются огромные средства. Отмечу, что нацпроекты охватывают практически все сферы жизни горожан. Следовательно, если есть возможность проработать данные направления, необходимо ее использовать.

Решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о том, что нужно будет протестировать муниципалитеты на предмет выполнения нацпроектов, мной только приветствуется. Думаю, что не я один эту инициативу воспринимаю положительно. Перед нами ставится цель – посмотреть, что получилось, что не получилось, и сделать выводы. Это необходимо для того, чтобы скоординировать дальнейшую работу.

Наверняка, Глеб Сергеевич предполагает ежегодно проводить подобную работу и подводить ее итоги. Это должно подстегивать муниципалитеты на аккумулирование сил для того, чтобы проекты не пробуксовывали. Основная проблема при реализации национальных проектов сегодня – исполнители. Местный рынок труда на сегодняшний день ослаб, поэтому для реализации проектов приходится привлекать к работе подрядчиков со всей России.

Оценка Нижнему Новгороду за выполнение нацпроектов, на мой взгляд, должна быть выставлена, как минимум, удовлетворительная. Если судить по направлениям, курируемым комиссией по городскому хозяйству, это жилье, комфортная городская среда, безопасные и качественные дороги, в этом году сделан огромный объем работ. По данным направлениям основных показателей мы должны были достигнуть, соответственно и оценка должна быть как минимум – удовлетворительная, а может и более высокая. Отмечу, что на сегодняшний день у муниципалитета есть ресурсы, которые помогут развивать деятельность в данных направлениях и в дальнейшем", - отметил он.