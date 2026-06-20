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Культура и отдых

Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» получили хохломское оформление

20 июня 2026 18:16 Культура и отдых
Нижегородские «Валдаи» и «Метеоры» получили хохломское оформление

Фото: скриншот видео из MAX-канала Глеба Никитина

Семь скоростных судов на подводных крыльях — «Валдаев» и «Метеоров» — получили хохломское оформление, сообщил в своем MAX-канале губернатор Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что поводов для этого несколько. Во-первых, в 2026 году исполняется 110 лет со дня рождения легендарного создателя судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. А еще 110 лет отмечает Школа художественной обработки дерева в Семенове, на базе которой создана фабрика «Хохломская роспись».

«Прекрасный повод полетать над волжской гладью на „Валдае“ и „Метеоре“ этим летом! Открываем для всех жителей и гостей культурное и историческое наследие региона!» — заявил Никитин.

Ранее сообщалось, что 20 июня в Семенове стартовал XXII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» (0+). Символом фестиваля этого года стал царский, высота которого составляет 2026 миллиметров, а глубина — 110 сантиметров.

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Теги:
Валдаи Метеоры Хохлома
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