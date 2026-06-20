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Культура и отдых

Премьера «Принцессы и свинопаса» прошла в Нижегородском театре кукол

20 июня 2026 14:00 Культура и отдых
Премьера «Принцессы и свинопаса» прошла в Нижегородском театре кукол

Фото: минкульт Нижегородской области

В Нижегородском государственном академическом театре кукол состоялась премьера спектакля «Принцесса и свинопас» (6+) по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Постановка стала продолжением сотрудничества театра с творческой командой из Санкт-Петербурга, сообщили в региональном минкульте.

Режиссером спектакля выступил Чакчи Фросноккерс, художником-постановщиком — Ульяна Елизарова. Ранее они работали в Нижегородском театре кукол над спектаклем «Изергиль».

Директор театра Алла Забегалова отметила, что новая работа предлагает современное сценическое прочтение известной сказки и обращается к темам любви, искренности и внутреннего выбора.

По словам Чакчи Фросноккерса, постановка принципиально отличается от «Изергиль» и вдохновлена произведениями Андерсена. При этом авторы изменили финал сказки.

«Мы даем ей шанс, и этот шанс продиктован самим Андерсеном — любовь. Именно она раскрывает сердце героини и меняет ее», — рассказал режиссер, добавив, что в новой интерпретации принцесса предстает неоднозначным персонажем, способным на исправление.

В театре отмечают, что спектакль рассказывает о любви и выборе между внешним блеском и настоящими чувствами. По сюжету принцу предстоит завоевать сердце девушки, которая ценит искусственную красоту больше искренних переживаний.

Ближайшие показы спектакля пройдут на малой сцене Нижегородского театра кукол 28 июня. Посетить постановку можно по «Пушкинской карте», которая действует в рамках нацпроекта «Семья».

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Теги:
культура Премьера Театры
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