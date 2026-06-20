Царский трон «Вязь Времен» стал символом «Золотой Хохломы» в 2026 году Культура и отдых

В Семенове стартовал двухдневный XXII Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» (0+). Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и приурочено ко Дню народных художественных промыслов.

Главной темой фестиваля в этом году стало «110 лет в руках мастеров». Она посвящена юбилею школы художественной обработки дерева, с открытия которой началась история фабрики «Хохломская роспись».

Первый замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что фестиваль уже более двух десятилетий остается одним из ключевых событий в сфере народных художественных промыслов как для региона, так и для страны.

По его словам, народные промыслы являются одним из главных достояний Нижегородской области. Регион занимает первое место в ПФО и второе в России по производству таких изделий, а успехи отрасли во многом связаны с трудом мастеров, которые сохраняют традиции и создают уникальные произведения.

Праздничные площадки развернулись сразу на нескольких улицах и площадях Семенова. Центральным событием стала ярмарка НХП, открывшаяся на главной площади города.

В церемонии открытия приняли участие министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев, депутат Госдумы Артем Кавинов, депутат Заксобрания региона Алексей Степанов, глава местного самоуправления Семеновского округа Дмитрий Полуэктов, президент Российского университета традиционных художественных промыслов Валентина Максимович, представители Русской православной церкви, деятели культуры, жители и гости региона.

В рамках открытия состоялось награждение представителей отрасли народных художественных промыслов Нижегородской области.

Артем Кавинов подчеркнул, что народные художественные промыслы являются не только частью исторического наследия, но и важным ресурсом для развития территорий. По его словам, фестиваль демонстрирует, как культурные традиции способствуют развитию туризма, малого бизнеса и творческих инициатив. Он также напомнил, что за годы существования праздник вырос из районного мероприятия в международный фестиваль, который ежегодно объединяет десятки тысяч гостей.

На фабрике «Хохломская роспись» для участников фестиваля организованы экскурсии, выставки, мастер-классы, лекции и интерактивные программы. На главной сцене выступают известные российские исполнители и творческие коллективы.

Как сообщил министр Сергей Яковлев, сегодня «Золотая хохлома» является главной площадкой празднования Дня народных художественных промыслов в России. По его словам, благодаря поддержке национального проекта фестиваль ежегодно расширяется и становится более масштабным.

«В этом году „Золотая хохлома“ объединила более тысячи мастеров и художников, а также 58 предприятий народных художественных промыслов из 17 регионов России и Республики Беларусь. И это новый рекорд!», — заявил министр.

Символом XXII фестиваля стал царский трон «Вязь Времен». Его образ вдохновлен парадным троном императрицы Екатерины II, которую называют основательницей Семенова. Трон украшен орнаментом «славянская вязь», символизирующим связь поколений и преемственность мастерства. Внутри изделия размещено послание будущим поколениям от мастеров фабрики.

Трон изготовлен вручную из древесины лиственных пород с применением традиционной техники золочения по канонам хохломской росписи. Его высота составляет 2026 миллиметров, глубина — 110 сантиметров. Над созданием арт-объекта работали мастера АО «Хохломская роспись», включая заслуженных художников России, заслуженных мастеров народных художественных промыслов Нижегородской области и членов Союза художников России.

Еще одним событием фестиваля стало открытие выставки Российского университета традиционных художественных промыслов. Экспозиция знакомит посетителей с работами выпускников по различным направлениям традиционного искусства, включая художественную вышивку, декоративную роспись, художественный металл, лаковую миниатюрную живопись, косторезное искусство и богородскую резьбу по дереву.

Как отметила Валентина Максимович, представленные работы демонстрируют богатство художественного наследия России, высокий уровень мастерства молодых художников и внимание к сохранению и развитию традиционных промыслов.

Напомним, что на «Золотой Хохломе» в этом году выступит группа «Моя Мишель» (0+). А завтра в рамках фестиваля состоится легкоатлетический забег (0+).

Источник фото: АНО «Хохлома» и Юлия Иванова.