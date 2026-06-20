Два сериала будут снимать в Нижнем Новгороде летом-2026 Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Летом 2026 года Нижний Новгород станет площадкой для съемок сразу двух сериалов. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве культуры.

С 27 июня по 12 июля в Нижегородском дельфинарии, расположенном в парке имени 1 Мая в Канавинском районе, пройдут съемки многосерийного художественного сериала «Девушка и дельфин» режиссера Татьяны Колгановой. В центре сюжета детектива — бывшая оперативница Диана Апрелева, которая работает в дельфинарии и вместе с частным сыщиком Артемом Казаковым расследует преступления. Заявителем съемок выступает петербургская кинокомпания «Зебра».

Одновременно продолжается подготовка к созданию детского фантастического приключенческого сериала «Первый закон Шурупчика» режиссера Андрея Иванова. Проект выпускает ООО «Карго филмс». Съемочный период в Нижегородской области продлится с 1 июля по 31 августа 2026 года.

Ранее, в 2022 году, эта кинокомпания уже работала в регионе над сериалом «Крутая перемена» (16+), главную роль в котором исполнил Никита Ефремов.

Сюжет «Первого закона Шурупчика» рассказывает о десятилетнем Шурке Добрынине по прозвищу Шурупчик. Мальчик мечтает привлечь внимание одноклассницы Лилии и завести домашнего питомца, однако его попытки оказываются безуспешными. Все меняется после находки волшебного компаса, который исполняет желания в обмен на добрые поступки. Благодаря помощи окружающим Шурупчик становится популярным в школе и добивается расположения Лилии. Его главным союзником становится новая одноклассница Марина — девочка в кресле-каталке с ярко-розовыми волосами. Однако со временем герой начинает проявлять эгоизм, его дружба с Мариной оказывается под угрозой, а волшебный компас попадает в руки Мишки Шестова.

Для съемок сериала выбраны несколько площадок в Нижнем Новгороде, среди которых Заповедные кварталы, площадь Народного Единства, Верхневолжская набережная, площадь Маркина и микрорайон Мещерское озеро. Также съемочная группа будет работать в Борском и Городецком муниципальных округах.

В министерстве культуры также сообщили, что в начале июня в городе снимали подростковый короткометражный фильм «Тайна Почайны» режиссера Алены Черняк. Заявителем проекта выступила ИП Скрылева Е.В. (академия видео «Ты звезда»). Съемки проходили в исторической части Нижнего Новгорода, в том числе возле Почаинского оврага, а также в лицее №38 и Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке.

«Тайна Почайны» представляет собой современную приключенческую историю, сочетающую мистику, научные исследования и темы социальной ответственности. По сюжету трое подростков случайно обнаруживают в Почаинском овраге загадочный камень с необычными свойствами.

Кроме того, в первые дни июня в регионе прошли съемки просветительской этнографической программы «Хочется праздника» (12+). Выпуск был посвящен народным традициям праздника Ивана Купалы. Съемочной площадкой стала территория Щелоковского хутора. Подробнее о том, как проходили съемки, читайте в материале НИА «Нижний Новгород».