"Полагаю, что цели нацпроекта БКАД будут достигнуты в срок", - Евгений Лебедев Общество

Евгений Лебедев Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания нижегородской области Евгений Лебедев 16 декабря в Москве принял участие в работе комиссии совета законодателей РФ при ФС РФ по вопросам экономической и промышленной политики. Одной из главных тем обсуждения стала реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"Мы рассмотрели ситуацию в целом по стране. Везде этот национальный проект получает активную поддержку со стороны жителей регионов. Важно отметить, что Нижегородская область выглядит достойно. Очевидно, что вопросам реализации национального проекта в нашем регионе уделяется повышенное внимание. В этом плане налажено постоянное конструктивное взаимодействие депутатов Законодательного Собрания с правительством области", - сказал Евгений Лебедев.

Он напомнил о том, что с нынешнего года на территории Нижегородской области в рамках нацпроекта реализуется региональный проект "Дорожная сеть" на 2019-2024 годы, который является логичным продолжением начатого в 2017 году приоритетного проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В региональный проект включены две агломерации: Нижегородская дорожная сеть – более 1 100 км (в нормативном состоянии – около 70 % дорог) и Дзержинская – порядка 160 км, в нормативном состоянии – около 1/3 дорог.

Согласно целевым показателям регионального проекта к 2024 году необходимо достижение нормативного состояния:

85% - для дорог агломераций (к концу 2019 года доля дорог Нижегородской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, должна составлять около 80%, Дзержинской – более 50%)

Около 40 % - для дорог регионального и межмуниципального значения.

В два раза должно быть уменьшено количество аварийных участков на дорогах.

"К 2024 году необходимо снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки на 10%. Решить эту задачу поможет реализация крупных инфраструктурных проектов. Очевидно, что национальный проект на территории региона реализуется эффективно. Есть все основания полагать, что поставленные цели будут достигнуты в срок", - заключил Евгений Лебедев.

Также участники заседания комиссии совета законодателей РФ по вопросам экономической и промышленной политики обсудили вопросы, связанные с совершенствованием федерального законодательства о недрах и бюджетного законодательства. Кроме того, обсуждался план работы комиссии на 2020 год.