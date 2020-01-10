Начальник нижегородского УМВД Олег Корнилов возглавил отдел полиции на Бору Политика

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Начальник нижегородского УМВД Олег Корнилов возглавил отдел полиции на Бору. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области 14 января 2020 года.

К исполнению обязанностей на новой должности он приступил, в соответствии с приказом от 10 января.

Напомним, в 2013 году Олег Корнилов был назначен начальником отдела полиции № 1 (Автозаводский район), после этого стал начальником управления МВД по Нижнему Новгороду.

СПРАВКА:



Олег Корнилов родился в марте 1969 года в Ярославле. Он начинал службу в органах внутренних дел в 1992 году в должности инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Ярославского района Ярославской области.

С марта 2007 года Олег Корнилов продолжил службу в УВД по Ярославской области на руководящих должностях оперативных подразделений. В период с октября 2008 по апрель 2009 года выполнял служебные обязанности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Северно-Кавказском регионе. Награжден государственными и ведомственными наградами.