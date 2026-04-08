Нижегородским чиновникам запретили покупать дорогие машины и телефоны

08 апреля 2026 17:38 Политика
Нижегородским чиновникам запретили покупать дорогие машины и телефоны

В Нижнем Новгороде утвердили новые правила закупки техники и транспорта для городской думы и администрации. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Документ устанавливает предельные суммы, которые чиновники могут тратить на товары для служебных нужд.

Согласно новым требованиям, стоимость ноутбука не должна превышать 100 тысяч рублей, планшета — 60 тысяч рублей. Для легковых автомобилей установлен лимит в 1,5 млн рублей.

Также введены ограничения на покупку мобильных телефонов и оплату связи. Цена телефона ограничена 15 тысячами рублей, а ежемесячные расходы на связь не должны быть выше четырех тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ужесточат контроль за расходами чиновников.

