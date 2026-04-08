Клочкова, Ребров и Аксиньин заявились на праймериз "Единой России" Политика

Процедура предварительного голосования проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области.

Заявление на участие в процедуре подал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин. Парламентарий имеет богатый политический опыт. В 1990-1993 годах был депутатом Горьковского совета народных депутатов, в 2010-2015 годах — депутатом думы Нижнего Новгорода, с 2016 года — депутат регионального Заксобрания. На предварительное голосование выдвигается по списку партии «Единой России», в территориальной группе № 20, в который входят Воротынский городской округ и Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский, Спасский муниципалитеты.

«Я уже являюсь депутатом Законодательного собрания два срока и принял решение идти на третий. Жители юго-восточных районов нашей области попросили меня дать согласие баллотироваться в следующий созыв. Планы, конечно, амбициозные. Многое уже сделано, но сейчас особое внимание уделяем благоустройству районов. В Лыскове строятся новые школы — вместе с Валерием Александровичем Антиповым будем держать на контроле этот объект, чтобы ликвидировать вторую смену в городе Лыскове. Это одна из наших основных задач», — отметил Вячеслав Аксиньин.

Также в число кандидатов, подавших документы на участие в процедуре, вошел депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. Он принимает участие в предварительном голосовании по избирательному округу № 7 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

«Действительно значимым результат становится только тогда, когда в нем заинтересованы все участники процесса. Вот почему так важно сегодня не просто советоваться с людьми, а работать над проектами сообща, привлекать к реализации задач региона активных нижегородцев. Много лет, работая в системе исполнительной и законодательной власти, знаю, что за этим посылом стоят не просто слова, а решение реальных проблем, которые в первую очередь волнуют наших граждан. Готов и дальше активно работать в тесном сотрудничестве с людьми, чтобы довести начатые проекты до конца и продолжать развивать нашу область», — подчеркнул Максим Ребров.

Заявление на предварительное голосование «Единой России» по списку в территориальной группе № 7 Нижегородского района Нижнего Новгорода поступило от директора школы им. Ломоносова Галины Клочковой.

«Ключевое достоинство Законодательного собрания — эксперты из самых разных областей. Законы в сфере образования и любые системные изменения требуют профессионального взгляда законодателя, чтобы видеть, как нормы сочетаются друг с другом. Наша задача — менять их так, чтобы гармонизировать, а не усложнять систему. Поэтому для меня принципиально важно, используя право законодательной инициативы, начать системную работу на уровне регионального парламента», — поделилась она.

Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25 % к результатам.

Принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.

Напомним, предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Это единственная партия в стране, которая применяет такую систему отбора. Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.