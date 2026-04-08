Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Политика

Клочкова, Ребров и Аксиньин заявились на праймериз "Единой России"

08 апреля 2026 09:38 Политика
Клочкова, Ребров и Аксиньин заявились на праймериз Единой России

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Процедура предварительного голосования проходит в преддверии сентябрьских выборов 2026 года в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области. 

Заявление на участие в процедуре подал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Вячеслав Аксиньин. Парламентарий имеет богатый политический опыт. В 1990-1993 годах был депутатом Горьковского совета народных депутатов, в 2010-2015 годах — депутатом думы Нижнего Новгорода, с 2016 года — депутат регионального Заксобрания. На предварительное голосование выдвигается по списку партии «Единой России», в территориальной группе № 20, в который входят Воротынский городской округ и Краснооктябрьский, Лысковский, Пильнинский, Сеченовский, Спасский муниципалитеты.

«Я уже являюсь депутатом Законодательного собрания два срока и принял решение идти на третий. Жители юго-восточных районов нашей области попросили меня дать согласие баллотироваться в следующий созыв. Планы, конечно, амбициозные. Многое уже сделано, но сейчас особое внимание уделяем благоустройству районов. В Лыскове строятся новые школы — вместе с Валерием Александровичем Антиповым будем держать на контроле этот объект, чтобы ликвидировать вторую смену в городе Лыскове. Это одна из наших основных задач», — отметил Вячеслав Аксиньин.

Также в число кандидатов, подавших документы на участие в процедуре, вошел депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. Он принимает участие в предварительном голосовании по избирательному округу № 7 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

«Действительно значимым результат становится только тогда, когда в нем заинтересованы все участники процесса. Вот почему так важно сегодня не просто советоваться с людьми, а работать над проектами сообща, привлекать к реализации задач региона активных нижегородцев. Много лет, работая в системе исполнительной и законодательной власти, знаю, что за этим посылом стоят не просто слова, а решение реальных проблем, которые в первую очередь волнуют наших граждан. Готов и дальше активно работать в тесном сотрудничестве с людьми, чтобы довести начатые проекты до конца и продолжать развивать нашу область», — подчеркнул Максим Ребров.

Заявление на предварительное голосование «Единой России» по списку в территориальной группе № 7 Нижегородского района Нижнего Новгорода поступило от директора школы им. Ломоносова Галины Клочковой.

«Ключевое достоинство Законодательного собрания — эксперты из самых разных областей. Законы в сфере образования и любые системные изменения требуют профессионального взгляда законодателя, чтобы видеть, как нормы сочетаются друг с другом. Наша задача — менять их так, чтобы гармонизировать, а не усложнять систему. Поэтому для меня принципиально важно, используя право законодательной инициативы, начать системную работу на уровне регионального парламента», — поделилась она.

Подать документы для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для ветеранов специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, в этом году предусмотрены дополнительные 25 % к результатам. 

Принять участие в голосовании смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области, авторизовавшись через портал «Госуслуги». Рейтинговая система позволяет отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов. Процедура проводится с использованием технологии блокчейн, что обеспечивает открытость и защищённость от внешних манипуляций.

Напомним, предварительное голосование — уникальная практика «Единой России». Это единственная партия в стране, которая применяет такую систему отбора. Процедура дает возможность каждому россиянину повлиять на то, кто будет представлять его интересы от партии в качестве депутата местного, регионального или федерального уровня.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Праймериз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных