"Послание президента - это основные задачи на ближайшее будущее", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал основные тезисы послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2020 года.

"Послание президента Федеральному Собранию - это вектор развития для страны, в нем говорится об основных задачах, которые предстоит решить в ближайшем будущем. Глава государства особо отметил, что сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Он подробно остановился на демографическом периоде, через который проходит сегодня наша страна. По его словам, семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов, а число рождений вновь падает. Необходимо не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. Для решения этой задачи президент обозначил целый комплекс мер, направленный на поддержку материнства и детства. Это увеличение возраста детей, в течение которого семьи смогут получать ежемесячные выплаты, продление программы материнского капитала, льготная ставка ипотеки для семей с двумя и более детьми, обеспечение детей бесплатным горячим питанием и многое другое", - отметил Евгений Лебедев.

В своем послании президент сообщил о том, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2026 года. При рождении первого ребенка семья получит право на материнский капитал в размере 466 тысяч рублей, второго - 616 тысяч рублей. Кроме того, предложено, чтобы ученики 1-4 классов, вне зависимости от дохода семьи, питались в школах бесплатно.

"В Послании прошлого года Президент говорил о необходимости социальных контрактов. Законодательным собранием принят соответствующий закон, по которому гражданам может быть предоставлена помощь на основании социального контракта на определенный период времени. На мой взгляд, эта новая прогрессивная форма государственной поддержки даст серьезный положительный эффект", - добавил Евгений Лебедев. Ранее, ЗС НО приняло закон, направленный на снижение уровня бедности в регионе.

"Президент напомнил о том, что в этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, это не только память о героической Победе, но и то, что вдохновляет нас при создании будущего. Глава государства особо подчеркнул, что мы должны защитить нашу Победу от лжи. В каждом городском округе или районе Нижегородской области будет организована серия мероприятий, в которых депутаты Законодательного собрания примут активное деятельное участие", - подчеркнул Евгений Лебедев.