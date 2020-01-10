Популярные комментарии за год
07 февраля 2019 15:37  [7014] "Пришло время региональным политикам ответить за прошлые грехи", - Александр Прудник
01 августа 2019 11:14  [4632] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
09 августа 2019 15:13  [3317] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
23 января 2019 17:58  [3248] Николай Сатаев прокомментировал уход депутатов из Думы Нижнего Новгорода
18 января 2019 14:24  [3189] Внутрипартийная работа по обновлению секретарей местных отделений "Единой России" продолжится в Нижегородской области, - Денис Москвин
21 января 2019 18:06  [2771] "При личном участии Глеба Никитина начались работы по строительству дороги "Неклюдово-Золотово", - Вадим Власов
24 июля 2019 17:02  [2730] "Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов
29 марта 2019 11:18  [2598] "Парламент Нижегородской области вносит значительный вклад в выработку важнейших решений на площадках Ассоциации законодательных органов ПФО", - Фарид Мухаметшин
11 июля 2019 12:43  [2529] Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике соцпроблематики, - Евгений Семенов
28 марта 2019 19:27  [2523] "За реализацию национальных проектов в регионе закреплена персональная ответственность", - Глеб Никитин
Последние новости рубрики Политика
15 января 2020 18:19  [65] Правительство России подаст в отставку, - Дмитрий Медведев
15 января 2020 18:00  [57] Одобрена заявка Нижегородской области на вхождение в состав Ассоциации инновационных регионов России
15 января 2020 17:09  [89] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
15 января 2020 16:55  [461] "Послание президента обещает стать историческим по качеству поручений и по взглядам в будущее", - Дмитрий Сватковский
15 января 2020 16:52  [107] Реализация крупных инфраструктурных проектов в Нижегородской области продолжится в 2020 году
15 января 2020 16:51  [94] "Послание президента - это основные задачи на ближайшее будущее", - Евгений Лебедев
15 января 2020 16:49  [98] Послание Владимира Путина к Федеральному Собранию: основные тезисы
15 января 2020 15:48  [112] Жильцы 150 МКД Нижегородской области решили перейти на раздельное накопление отходов
15 января 2020 15:10  [103] "Единая Россия" будет контролировать создание дополнительных мест в детских садах", - Глеб Никитин
15 января 2020 12:14  [190] Начальник нижегородского УМВД Олег Корнилов возглавил отдел полиции на Бору
Политика

"Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский

15 января 2020 17:09  [89] Политика

"Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - заявил главный врач больницы №13 в Нижнем Новгороде Александр Разумовский, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

По его словам, глава государства затронул очень важные и острые вопросы, касающиеся медицинской сферы.
"Меня по-хорошему задело послание президента, потому что прозвучали очень важные вопросы: и в области развития образования, и в области развития здравоохранения. Он сказал о том, что нужно развивать ФАПы. Не просто строить их, их надо комплектовать и кадрами, и специальной техникой. Нужно ремонтировать старые больницы, закупать оборудование, строить новые поликлиники – это крайне важно. Второй посыл – это приобретение лекарств. Владимир Путин сказал, что нужно сделать сквозной регистр. То есть, деньги должны поступать и из федерального бюджета, и из бюджета субъекта, для того, чтобы никаких задержек при приобретении препаратов не было. Те лекарства, которые не производятся в России, должны покупаться быстро, и я так понимаю, что они будут, возможно, приобретаться без конкурсов.

И очень важный вопрос для врачей – это зарплата. Президент об этом говорил в 2019 году на встречах с общественностью. Я с ним полностью согласен в этом – оклад должен составлять не менее 55% от того, что мы зарабатываем. Все остальное должно быть сохраненными надбавками: за качество лечения, за расширение зоны обслуживания. Это действительно важный серьезный вопрос, который будет, думаю, к 1 июля оформлен приказом министра здравоохранения Российской Федерации", - сказал Разумовский.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph