"Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский Политика

"Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - заявил главный врач больницы №13 в Нижнем Новгороде Александр Разумовский, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

По его словам, глава государства затронул очень важные и острые вопросы, касающиеся медицинской сферы.

"Меня по-хорошему задело послание президента, потому что прозвучали очень важные вопросы: и в области развития образования, и в области развития здравоохранения. Он сказал о том, что нужно развивать ФАПы. Не просто строить их, их надо комплектовать и кадрами, и специальной техникой. Нужно ремонтировать старые больницы, закупать оборудование, строить новые поликлиники – это крайне важно. Второй посыл – это приобретение лекарств. Владимир Путин сказал, что нужно сделать сквозной регистр. То есть, деньги должны поступать и из федерального бюджета, и из бюджета субъекта, для того, чтобы никаких задержек при приобретении препаратов не было. Те лекарства, которые не производятся в России, должны покупаться быстро, и я так понимаю, что они будут, возможно, приобретаться без конкурсов.

И очень важный вопрос для врачей – это зарплата. Президент об этом говорил в 2019 году на встречах с общественностью. Я с ним полностью согласен в этом – оклад должен составлять не менее 55% от того, что мы зарабатываем. Все остальное должно быть сохраненными надбавками: за качество лечения, за расширение зоны обслуживания. Это действительно важный серьезный вопрос, который будет, думаю, к 1 июля оформлен приказом министра здравоохранения Российской Федерации", - сказал Разумовский.