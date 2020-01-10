"Присвоение Нижнему Новгороду звания города трудовой доблести – законная оценка труда горьковчан" - Василий Суханов Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов поделился своим мнением о том, насколько важно для Нижнего Новгорода получить звание города трудовой доблести.

"Очень важно, что именно в 2020 году обсуждается этот вопрос, в преддверии празднования 800-летия Нижнего Новгорода, в год 75-летия Победы, в год столетия станкостроения в России, а Нижний Новгород является родиной станкостроения", - считает Василий Суханов.

"Это закономерный итог мощнейшей трудовой деятельности горьковчан, потому что наш город стал кузницей Победы. И сейчас Нижний Новгород является одним из ключевых городов по формированию облика наших вооруженных сил", - добавил он.

"Это мощный стимул для формирования патриотизма. Это очень важно не только для взрослых людей, это очень важно для подрастающего поколения. И сейчас Нижний Новгород может получить законную оценку государства за тот тяжелейший труд, который выполнили горьковчане ради Победы", - сказал депутат.