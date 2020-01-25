Нижегородские пенсионеры и льготники могут получить у правительства информацию о правовой помощи

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Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, начнет действовать с 20 февраля в приемной губернатора и правительства Нижегородской области.
В консультировании будут участвовать уполномоченные лица министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента региона.
Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.
Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.
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