Нижегородские пенсионеры и льготники могут получить у правительства информацию о правовой помощи Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории, начнет действовать с 20 февраля в приемной губернатора и правительства Нижегородской области.

В консультировании будут участвовать уполномоченные лица министерства социальной политики Нижегородской области и государственно-правового департамента региона.

Предварительная запись на консультацию осуществляется с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 17:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, каб. 22, а также по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на консультацию прекращается за 3 рабочих дня до ее проведения.