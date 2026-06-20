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Общество

Срочнику из Нижегородской области помогли расторгнуть незаконный контракт

20 июня 2026 15:31 Общество
Срочнику из Нижегородской области помогли расторгнуть незаконный контракт

Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына помогла молодому нижегородцу добиться отмены контракта, который был оформлен с нарушениями.

К омбудсмену обратились приемные родители срочника. По их словам, во время прохождения службы их сына направили в соседний регион на обучение работе с БПЛА. Там вместе с другими военнослужащими он подписал документы, которые, как ему объяснили, требовались для зачисления на курсы. Однако после возвращения в часть на его банковский счет поступила крупная сумма денег, а самого военнослужащего перевели в другое подразделение.

Именно там ему сообщили, что он якобы заключил контракт с Министерством обороны РФ. При этом с содержанием документа его не ознакомили, а экземпляр контракта на руки не выдали.

Обеспокоенные произошедшим родители сразу обратились к командованию воинской части. Там признали, что при оформлении контракта были допущены нарушения, и пообещали аннулировать документ. Однако спустя несколько недель ситуация так и не была урегулирована.

После этого семья обратилась в аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Оттуда запрос был оперативно направлен в военную прокуратуру.

В результате приказ о назначении военнослужащего был отменен как нереализованный. Молодой человек продолжил проходить срочную службу на прежних условиях.

«Эта ситуация — яркий пример того, как важно не оставаться безмолвным, если сталкиваешься с несправедливостью. И как необходима детям поддержка взрослых, даже когда те уже становятся совершеннолетними. Спасибо этим родителям за принципиальность и настойчивость. Вместе мы будем ждать возвращения военнослужащего домой», — говорится в MAX-канале нижегородского омбудсмена Оксаны Кислицыной.

Ранее сообщалось, что 52 военным и гражданским помогли вернуться в Нижегородскую область.

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Теги:
Военные Минобороны Уполномоченный по правам человека
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