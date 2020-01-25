Нижегородская область представила Владимиру Путину проект Инцидент-менеджмент Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Президент РФ Владимир Путин посетил центр управления Подмосковьем в правительстве региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Центр работает с конца декабря 2018 года, в нем реализована управленческая модель, состоящая из трех этапов: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". На первом этапе создается карта проблем жителей региона с выявлением точек напряженности. На втором этапе о проблеме сообщается исполнителям, которые быстро и качественно должны ее решить. Третий этап - предотвращение аналогичных проблем в будущем.

В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Нижегородская область представила на своем опыте работу проекта Инцидент-менеджмент.

Данный проект в Нижегородской области стартовал чуть больше года назад. За время работы Инцидента, почти в 5,5 раз возросло количество отрабатываемых сообщений (инцидентов) в месяц. Нижегородский Инцидент-менеджмент стал в 2 раза быстрее реагировать на сообщения в социальных сетях. Среднее время ответа составляет 9 часов 40 минут.

Представители Инцидент-менеджмента сообщают, что на старте они определили для себя четыре правила работы:

- Человечное отношение к людям/желание помочь

- Ясность, честность позиции

- Оперативность ответов

- Принцип "было-стало"



"Люди стали доверять присутствию власти в социальных сетях. Некоторые авторы инцидентов перешли из категории жалобщиков-критиков в "народных корреспондентов". Они постоянно информируют нас о реальной обстановке дел в том или ином районе. Кто-то сообщает про не вывезенный мусор, кто-то про неубранный снег", - объясняет куратор проекта Алексей Ушаков.

Перечень жалоб жителей Нижегородской области разнообразный: от замены лампочки в подъезде до прокладки дороги в населенном пункте (сдвинулся с места вопрос о дороге к деревне Коноплянка).



Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин месяц назад завел свою страничку в инстаграмм. Теперь она - основной источник инцидентов (жалоб).

"Это очень важно – каждый житель может донести до руководителя региона свою проблему, жалобу в течении минуты. И (если она конструктивная) её обязательно возьмут в работу. Личный контроль губернатора определяющий фактор для людей", - пояснил Алексей Ушаков.

Президент в заключительном слове отметил опыт именно Нижегородской области - когда те, кто был жалобщиком стал "народным репортером". Именно они на местах рассказывают, что реально происходит в районах.