Последние новости рубрики Общество
12 февраля 2020 11:11  [90] "РЖД" проведет реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода для приема двухэтажных поездов
12 февраля 2020 10:36  [416] Марина Ракова: "Проект реконструкции улично-дорожной сети на Ильинской должен быть единым"
12 февраля 2020 09:43  [281] Подрядчика оштрафовали за нарушение сроков ремонтных работ в школе Ардатовского района
12 февраля 2020 09:36  [590] Новый аппарат МРТ планируется закупить в Нижегородскую областную детскую больницу
12 февраля 2020 09:27  [397] Прокуратура внесла представление главе Канавинского района из-за нарушения прав ребенка-инвалида
11 февраля 2020 20:32  [1426] Нижний сегодня: главные события дня
11 февраля 2020 19:20  [14682] Все школы Нижнего Новгорода с 13 февраля закрываются на карантин по гриппу и ОРВИ
11 февраля 2020 17:53  [2982] Роспотребнадзор предлагает ввести карантин во всех нижегородских школах
11 февраля 2020 17:39  [831] Почти 50% нижегородских респондентов считают, что фестивали нужно проводить на пл.Минина
11 февраля 2020 16:34  [560] Нижегородцев научат руководить обществами трезвости
Общество

"РЖД" проведет реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода для приема двухэтажных поездов

12 февраля 2020 11:11  [90] Общество

"РЖД" проведет реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода для приема двухэтажных поездов. Об этом сообщили в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию платформы № 1. По итогам выданы положительные заключения.

Вокзал в Нижнем Новгороде построили в 1862 году, когда была продлена железная дорога Москва - Владимир. Начиная с 2002 года, проходила модернизация комплекса, в том числе оснащение терминалами для автоматической проверки билетов и сооружение навесов над платформами. Позже, в рамках подготовки транспортной структуры регионов России к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, был разработан проект реконструкции и приспособления вокзала, также одобренный экспертами Главгосэкспертизы России.

В дальнейшем запланирована адаптация вокзала для приема поездов с двухэтажными пассажирскими вагонами. Чтобы такие поезда могли прибывать на станцию "Нижний Новгород – Московский", необходимо изменить габариты навеса (козырька) над платформой № 1.

Сейчас навес над первой платформой вокзала протяженностью 158,37 м и шириной 5,1 м выполнен из стальных конструкций с покрытием из монолитного железобетона толщиной 150 мм. В рамках реализации проекта, получившего положительные заключения Главгосэкспертизы России, сооружение будет демонтировано, вместо него планируется построить новый навес, приведя его параметры в соответствие с габаритами двухэтажных пассажирских вагонов. Для этого изменят размер козырька и повысят его отметку на фасаде здания вокзала, к которому он примыкает.

Реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода будет проводить ОАО "РЖД". Проект подготовили в АО "Росжелдорпроект".

Напомним, реконструкция главного здания вокзала в Нижнем Новгороде завершилась в апреле 2018 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph