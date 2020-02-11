"РЖД" проведет реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода для приема двухэтажных поездов Общество

"РЖД" проведет реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода для приема двухэтажных поездов. Об этом сообщили в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Саратовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию платформы № 1. По итогам выданы положительные заключения.

Вокзал в Нижнем Новгороде построили в 1862 году, когда была продлена железная дорога Москва - Владимир. Начиная с 2002 года, проходила модернизация комплекса, в том числе оснащение терминалами для автоматической проверки билетов и сооружение навесов над платформами. Позже, в рамках подготовки транспортной структуры регионов России к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года, был разработан проект реконструкции и приспособления вокзала, также одобренный экспертами Главгосэкспертизы России.

В дальнейшем запланирована адаптация вокзала для приема поездов с двухэтажными пассажирскими вагонами. Чтобы такие поезда могли прибывать на станцию "Нижний Новгород – Московский", необходимо изменить габариты навеса (козырька) над платформой № 1.

Сейчас навес над первой платформой вокзала протяженностью 158,37 м и шириной 5,1 м выполнен из стальных конструкций с покрытием из монолитного железобетона толщиной 150 мм. В рамках реализации проекта, получившего положительные заключения Главгосэкспертизы России, сооружение будет демонтировано, вместо него планируется построить новый навес, приведя его параметры в соответствие с габаритами двухэтажных пассажирских вагонов. Для этого изменят размер козырька и повысят его отметку на фасаде здания вокзала, к которому он примыкает.

Реконструкцию вокзала Нижнего Новгорода будет проводить ОАО "РЖД". Проект подготовили в АО "Росжелдорпроект".

Напомним, реконструкция главного здания вокзала в Нижнем Новгороде завершилась в апреле 2018 года.