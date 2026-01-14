Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале

Фото:
В Нижнем Новгороде представили проект строительства научного центра, который планируют возвести на набережной Гребного канала. Документация по планировке и межеванию территории опубликована на сайте городской администрации в разделе "Общественные обсуждения".
Инициатором строительства выступает компания-застройщик "КМ Парламент". Согласно представленным материалам, здание научного центра будет состоять из трёх этажей, его площадь составит 4 671 квадратный метр.
В составе объекта предусмотрена подземная парковка, рассчитанная на 20 автомобилей. Также рядом с научным центром планируется открыть кафе.
Реализация проекта будет проходить в один этап. На начальной стадии инвестору предстоит подготовить участок: демонтировать старые системы водоснабжения, перенести сети ливневой канализации и провести инженерные изыскания. Эти работы необходимы для оценки устойчивости склона и выбора подходящего типа фундамента.
После завершения подготовительных мероприятий начнётся основное строительство здания с подземной стоянкой и зоной общественного питания. Завершить проект планируют до 2030 года.
По окончании строительных работ территория вокруг центра будет благоустроена. В планах — озеленение, установка уличного освещения, прокладка инженерных коммуникаций и обустройство системы водоотведения.
Обсуждение проекта с участием горожан продлится до 21 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что инвестор получил разрешение на строительство научного центра в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
