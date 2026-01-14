Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
14 января 2026 13:54Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале
14 января 2026 13:36Нижегородцам назвали главные астрономические явления 2026 года
14 января 2026 12:16Выяснилось, какие госучреждения переехали в 4-й корпус Нижегородского кремля
14 января 2026 11:53Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов
14 января 2026 10:40Ямочный ремонт провели у Мызинского моста после жалоб водителей
14 января 2026 10:23Бездомному уроженцу Монголии помогли найти жилье в Нижнем Новгороде
14 января 2026 09:4489-летняя нижегородка вышла замуж
14 января 2026 09:17Почти 1,5 млн рублей штрафов заплатили безбилетники в Нижнем Новгороде
Общество

Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале

14 января 2026 13:54 Общество
Научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде представили проект строительства научного центра, который планируют возвести на набережной Гребного канала. Документация по планировке и межеванию территории опубликована на сайте городской администрации в разделе "Общественные обсуждения".

Инициатором строительства выступает компания-застройщик "КМ Парламент". Согласно представленным материалам, здание научного центра будет состоять из трёх этажей, его площадь составит 4 671 квадратный метр.

В составе объекта предусмотрена подземная парковка, рассчитанная на 20 автомобилей. Также рядом с научным центром планируется открыть кафе.

Реализация проекта будет проходить в один этап. На начальной стадии инвестору предстоит подготовить участок: демонтировать старые системы водоснабжения, перенести сети ливневой канализации и провести инженерные изыскания. Эти работы необходимы для оценки устойчивости склона и выбора подходящего типа фундамента.

После завершения подготовительных мероприятий начнётся основное строительство здания с подземной стоянкой и зоной общественного питания. Завершить проект планируют до 2030 года.

По окончании строительных работ территория вокруг центра будет благоустроена. В планах — озеленение, установка уличного освещения, прокладка инженерных коммуникаций и обустройство системы водоотведения.

Обсуждение проекта с участием горожан продлится до 21 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что инвестор получил разрешение на строительство научного центра в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал Наука Строительство
Поделиться:
Новости по теме
23 октября 2025 15:35Научный центр с деловым комплексом появится в районе Окского съезда
20 октября 2025 19:09Нижегородцам показали облик будущего научного центра у метромоста
13 октября 2025 11:38Научный автоцентр построят в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных