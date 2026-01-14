Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

14 января 2026 14:05
Фото: Волжское пароходство

Дмитрий Притула назначен генеральным директором судоходной компании "Волжское пароходство". Соответствующее решение принято на внеочередном Общем собрании акционеров, сообщили в пресс-службе компании.

К выполнению своих обязанностей новый руководитель приступил 13 января.

Притула родился в 1977 году. В 1999 году окончил Московский государственный открытый университет по специальности "менеджмент". В 2015 году получил степень MBA в Высшей школе экономики, сосредоточившись на логистике и управлении цепями поставок.

До прихода в "Волжское пароходство" Дмитрий Притула занимал пост генерального директора ООО "Транспортные технологии". Ранее он работал в АО "Первая Грузовая Компания", где прошел путь от начальника департамента до первого заместителя генерального директора и члена правления. В этой роли он курировал производственный и коммерческий блок. С 2018 по 2024 год Притула входил в Совет директоров АО "Волга-флот".

В качестве генерального директора он сосредоточится на ключевых направлениях развития "Волжского пароходства". Среди приоритетов — обновление флота, повышение эффективности бизнеса, улучшение качества клиентского сервиса, развитие кадрового потенциала и реализация стратегических проектов.

Предыдущий руководитель компании Павел Виноградов, занимавший должность с сентября 2022 года, завершил работу в "Волжском пароходстве".

Ранее сообщалось, что Захар Сидоренко назначен гендиректором ЦЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

