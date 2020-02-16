Нижний сегодня: главные события дня Общество

"Ни в коем случае нельзя менять статус зеленых насаждений в парке "Швейцария", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с представителями общественности реконструкцию парка Приокский ("Швейцария"). Глеб Никитин считает, что нужно отказаться от запроектированных излишеств, а именно от двенадцати коворкингов и выставочного центра. По результатам общения губернатор поручил городской администрации и проектировщику в течение пяти дней доработать техническое задание по благоустройству парка.

Новостройку вместо полуразрушенного дома на ул.Самочкина предложила возвести нижегородская администрация

Пятиэтажный дом на ул. Самочкина, где проживало более 250 человек, частично разрушился в 2014 году. Сейчас на этом месте предлагается построить 11-этажный жилой дом на 156 квартир.

Нижегородцы включились в разработку собственных поправок в Конституцию РФ

Предложение внести поправки в Конституцию предложил президент РФ Владимир Путин. Он считает необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету поправок.

Нижегородец получил реальный срок и лишился трактора за незаконную вырубку леса

27-летний борчанин без разрешения вырубил в местном лесничестве 26 сосен и елей на 16 куб.м. За это его приговорили к реальному сроку и лишили автомобиля и трактора.

Глеб Никитин и делегация из Японии обсудили направления сотрудничества

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел встречу с представителями Федерации экономических организаций Японии "Кайданрэн". Стороны обсудили вопросы экономического, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в области повышения производительности труда.

Театр балета Бориса Эйфмана снова выступит в Нижнем Новгороде

На сцене ТЮЗа 28 и 29 февраля зрители увидят постановку "Роден, ее вечный идол". Балет посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель. В прошлом году этот театр на сцене нижегородского ТЮЗа показал балет "Анна Каренина". До этого коллектив был в Нижнем Новгороде лишь дважды – в 1978-м и 1983-м годах.

Финал командного Кубка мира по боксу в 2020 году пройдет в Нижнем Новгороде

Турнир пройдет в октябре этого года в восьми российских городах. По словам генерального секретаря федерации бокса России, для участия в командном Кубке мира уже заявлены более 200 стран.

Три новых комплекса для обработки ТКО планируют построить в Нижегородской области

В Нижегородской области количество объектов современной мусоросортировки и мусорозахоронения гораздо выше среднего по стране. В частности, на территории региона существует пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора. Однако остаются районы, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО. Они появятся в Арзамасском и Уренском муниципальных районах, а также в г.о. Навашинский.

Квартал на Черниговской в Нижнем Новгороде после редевелопмента назовут Bridgetown "Чайка"

В рамках редевелопмента планируется создать новый деловой центр - с офисами, комфортным жильем, романтичными кафе и ресторанами, смотровой площадкой и арт-объектами.

АСВ намерено до 28 февраля вернуть кредиторам I очереди банка "Ассоциация" почти 80% долга

Выплатив 78,6% кредиторам I очереди, АСВ повысит процент удовлетворения этой категории до 78%. В настоящее время АСВ уже выплатила им 5,6 млрд рублей. Выплаты 100% средств кредиторам I очереди планируется удовлетворить, направив деньги, полученные от реализации имущества банка, проведя торги 24 марта. Требования кредиторов III очереди, по пессимистическим прогнозам, будут удовлетворены лишь на 43%.