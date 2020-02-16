Театр балета Бориса Эйфмана снова выступит в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Театр балета Бориса Эйфмана

Театр балета Бориса Эйфмана снова выступит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На сцене ТЮЗа 28 и 29 февраля зрители увидят постановку "Роден, ее вечный идол". Балет посвящен судьбе и творчеству великих скульпторов Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель.



"Балет Эйфмана – это особое явление в мире искусства. Сейчас он гастролирует в основном за рубежом и очень редко – в России. В 2019 году состоялось всего 103 выступления, из них 24 в России: 17 в Санкт-Петербурге, 3 в Москве и по 2 в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. К нам тогда приезжали из Москвы, чтобы увидеть постановку", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"В этом году коллектив запланировал 35 выступлений в России, из них четыре - в Нижнем Новгороде. У нижегородцев есть уникальная возможность увидеть один из лучших в мире балетных коллективов", - добавил губернатор.

"На языке тела мы говорим в этом спектакле о страсти, внутренней борьбе, отчаянии – обо всех тех явлениях жизни человеческого духа, которые гениально изображены Роденом и Камиллой в бронзе и мраморе. Обратить застывший в камне миг в безудержный, эмоционально насыщенный поток телодвижений – вот к чему стремился я, сочиняя новый балет", - рассказал Борис Эйфман.

"Роден, ее вечный идол" - масштабное творческое высказывание на тему трагичности жизненного пути гениев. Используя уникальный пластический язык современного психологического балета, Эйфман не просто являет новое осмысление мира человеческих страстей, виртуозно исследованного Роденом и Клодель в их работах, но создает произведение о непостижимой мистерии творческого процесса.

Премьера "Роден, ее вечный идол" состоялась в 2011 году. Постановку видели зрители ведущих театральных площадок Мадрида, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Будапешта, Вены, Берлина, Пекина, Москвы и других городов. Спектакль награжден премиями "Золотая Маска" и "Золотой Софит".

В прошлом году Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представил на сцене Нижегородского театра юного зрителя балет "Анна Каренина". До этого коллектив был в Нижнем Новгороде лишь дважды – в 1978-м и 1983-м годах.

Напомним, что Санкт-Петербургская "Академия танца Бориса Эйфмана" проведет выездные профессиональные просмотры юных талантов в Нижнем Новгороде. Академия танца Бориса Эйфмана – единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7-ми лет.