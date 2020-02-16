"Денежный сертификат сможет ускорить решение жилищного вопроса для многодетных семей", - Александр Шаронов Общество

Александр Шаронов Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов прокомментировал поправки в бюджет Нижегородской области на 2020 год.

"Новый механизм денежного сертификата сможет ускорить решение жилищного вопроса для многодетных семей", - сказал Александр Шаронов.

"Ранее у нас была прописана такая мера господдержки, как обеспечение многодетных семей участками под индивидуальное жилищное строительство. Однако практика работы с этим законом показала, что одинаковых участков под строительство не бывает, что они имеют слишком много индивидуальных характеристик: например, наличие или отсутствие коммуникаций, доступность инфраструктуры", - пояснил он.

"Поэтому сейчас была принята инициатива о денежном эквиваленте, который гарантирует равные права всех участников программы. Кроме того, с использованием этого сертификата семья получает право решать свой вопрос самостоятельно. На мой взгляд, это правильная инициатива, потому что рубли как раз таки действительно одинаковые. Надеемся, что этот новый механизм сможет ускорить проблему решения жилищного вопроса для многодетных семей, потому что тот, который существовал до сих пор, работал весьма медленно", - подытожил председатель комитета ЗС НО по бюджету и налогам.