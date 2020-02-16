"Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира", - Александр Котюсов Политика

Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде. По инициативе друзей и соратников 27 февраля 2020 года в 13.00 пройдет встреча у его дома по адресу: ул. Агрономическая 134 в Советском районе.

Кроме того, с 10:00 на ул.Б.Покровской около театра драмы будет установлена фотография Бориса Немцова, к которой можно будет возлагать цветы. Также будет лежать памятная книга для желающих оставить воспоминания или добрые слова в память о первом губернаторе Нижегородской области.

Помощник и пресс-секретарь Бориса Немцова (1992-1997 г.г.) Александр Котюсов пригласил нижегородцев на мероприятия, посвященные Дню памяти Бориса Немцова.



"Я знал Бориса Немцова, знал когда он не был ни губернатором, ни первым вице-премьером. Он был молодым ученым в желтых штанах и с огромной шевелюрой. Я очень часто вспоминаю, как я приходил к нему в институт и мы на подоконнике решали уравнения, обсуждали научные проблемы. Но больше всего конечно вспоминаю ту свободу которая была, когда он уже был губернатором. Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира. Он сделал наш город узнаваемым и уважаемым", - сказал Александр Котюсов.