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Политика

"Борис Немцов сделал очень много позитивного для Нижегородской области", - Дмитрий Бедняков

26 февраля 2020 11:41  [130] Политика

Фото: Дмитрий Косолапов

Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде. По инициативе друзей и соратников 27 февраля 2020 года в 13.00 пройдет встреча у его дома по адресу: ул. Агрономическая 134 в Советском районе.

Кроме того, с 10:00 на ул.Б.Покровской около театра драмы будет установлена фотография Бориса Немцова, к которой можно будет возлагать цветы. Также будет лежать памятная книга для желающих оставить воспоминания или добрые слова в память о первом губернаторе Нижегородской области.

Соратник Бориса Немцова, первый мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков пригласил нижегородцев на мероприятия, посвященные Дню памяти первого губернатора Нижегородской области.

"27 февраля - День памяти Бориса Немцова. Для всех это нас важное событие, потому что мы вместе работали. Мы были первыми. Он был первым губернатором, Козерадский был первым председателем Законодательного собрания, я был первым мэром Нижнего Новгорода. Мы вместе работали и, я считаю, много добились, много очень хорошего сделали. Я считаю, что это день памяти человека, который сделал очень много позитивного для Нижегородской области. Борис Немцов всегда был первым. Обычно люди, которые задумываются над вопросом - делать или не делать - чаще всего выбирают второе, отсиживаются. Борис таким не был, он был впереди всех, был заводилой, его слушали, на него обращали внимание. Этим он привлекал и был любим очень большим количеством людей", - сказал Дмитрий Бедняков.

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