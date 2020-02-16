Популярные комментарии за год
01 августа 2019 11:14  [4717] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
09 августа 2019 15:13  [3389] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
10 октября 2019 19:48  [2819] "Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин
24 июля 2019 17:02  [2801] "Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов
29 марта 2019 11:18  [2669] "Парламент Нижегородской области вносит значительный вклад в выработку важнейших решений на площадках Ассоциации законодательных органов ПФО", - Фарид Мухаметшин
28 марта 2019 19:27  [2636] "За реализацию национальных проектов в регионе закреплена персональная ответственность", - Глеб Никитин
11 июля 2019 12:43  [2617] Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике соцпроблематики, - Евгений Семенов
28 марта 2019 19:22  [2535] "Реформа в сфере обращения с отходами призвана перестроить весь алгоритм сбора и утилизации ТКО", - Владислав Атмахов
15 января 2020 17:09  [2300] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
28 марта 2019 18:02  [2077] "Пассионарность вернулась в Нижегородскую область с приходом нового губернатора", - Константин Калачев
Последние новости рубрики Политика
26 февраля 2020 13:19  [98] "Борис Немцов продемонстрировал всем нам образец преемственности власти", - Александр Сериков
26 февраля 2020 11:55  [503] Стартовал новый конкурс "Лидеры России. Политика"
26 февраля 2020 11:41  [249] "Борис Немцов сделал очень много позитивного для Нижегородской области", - Дмитрий Бедняков
26 февраля 2020 11:29  [245] "Борис Немцов открыл Нижний Новгород и Нижегородскую область для страны и для мира", - Александр Котюсов
25 февраля 2020 14:40  [669] Михаил Шаров уволен с должности главы Канавинского района
23 февраля 2020 09:00  [2433] Губернатор Глеб Никитин вошёл в топ-10 российских мужчин
21 февраля 2020 18:32  [1136] "Около 500 тысяч юных нижегородцев регулярно занимаются физкультурой и спортом", - Глеб Никитин
21 февраля 2020 17:23  [1313] "В каждой семье есть родные, которые воевали с оружием в руках или обеспечивали фронт всем необходимым", – Сергей Зиновьев
21 февраля 2020 11:23  [1763] "Город трудовой доблести" - положительный пример того, как государство реагирует на общественный запрос", - Михаил Першин
20 февраля 2020 17:30  [1507] "Закон о введении звания "Город трудовой доблести" - долгожданный для нижегородцев", - Глеб Никитин
Политика

"Борис Немцов продемонстрировал всем нам образец преемственности власти", - Александр Сериков

26 февраля 2020 13:19  [98] Политика

Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде. По инициативе друзей и соратников 27 февраля 2020 года в 13.00 пройдет встреча у его дома по адресу: ул. Агрономическая 134 в Советском районе.

Кроме того, с 10:00 на ул.Б.Покровской около театра драмы будет установлена фотография Бориса Немцова, к которой можно будет возлагать цветы. Также будет лежать памятная книга для желающих оставить воспоминания или добрые слова в память о первом губернаторе Нижегородской области.

Соратник Бориса Немцова, депутат городской думы Нижнего Новгорода первого созыва, руководитель проекта развития территории "Рождественская сторона" Александр Сериков пригласил нижегородцев на мероприятия, посвященные Дню памяти первого губернатора Нижегородской области.

"Одной из заслуг Бориса Немцова можно назвать то, что, возглавив Нижегородскую область в качестве губернатора, он продемонстрировал всем нам образец преемственности власти. В его правительстве в большинстве своем оказались хорошие профессионально подготовленные кадры облисполкома и областного комитета партии. 27 февраля на мероприятиях Дня памяти Бориса Немцова соберутся друзья, товарищи, которые работали с первым нижегородским губернатором в очень непростое время смены строя", - сказал Александр Сериков.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph