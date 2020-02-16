"Борис Немцов продемонстрировал всем нам образец преемственности власти", - Александр Сериков Политика

Память Бориса Немцова почтут в Нижнем Новгороде. По инициативе друзей и соратников 27 февраля 2020 года в 13.00 пройдет встреча у его дома по адресу: ул. Агрономическая 134 в Советском районе.

Кроме того, с 10:00 на ул.Б.Покровской около театра драмы будет установлена фотография Бориса Немцова, к которой можно будет возлагать цветы. Также будет лежать памятная книга для желающих оставить воспоминания или добрые слова в память о первом губернаторе Нижегородской области.

Соратник Бориса Немцова, депутат городской думы Нижнего Новгорода первого созыва, руководитель проекта развития территории "Рождественская сторона" Александр Сериков пригласил нижегородцев на мероприятия, посвященные Дню памяти первого губернатора Нижегородской области.

"Одной из заслуг Бориса Немцова можно назвать то, что, возглавив Нижегородскую область в качестве губернатора, он продемонстрировал всем нам образец преемственности власти. В его правительстве в большинстве своем оказались хорошие профессионально подготовленные кадры облисполкома и областного комитета партии. 27 февраля на мероприятиях Дня памяти Бориса Немцова соберутся друзья, товарищи, которые работали с первым нижегородским губернатором в очень непростое время смены строя", - сказал Александр Сериков.