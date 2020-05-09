Нижегородские аграрии приобретут более 300 единиц техники при господдержке в 2020 году Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородские аграрии приобретут более 300 единиц техники при господдержке в 2020 году. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"На обновление сельхозтехники и оборудования в текущем году будет направлено более 180 млн рублей областных субсидий, свыше 40 млн рублей из которых уже перечислено сельхозпроизводителям", - сообщил Андрей Саносян.

Как сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, помимо участия в областных программах, аграрии приобретают сельхозтехнику в лизинг: с начала года в АО "Росагролизинг" направлены заявки на 130 единиц техники на общую сумму 600 млн рублей. В настоящее время более 30 единиц техники уже поступили в хозяйства.

"В этом году посевная проходит в непростых погодных условиях, дожди сдерживают темпы полевых работ. Важно, чтобы весь комплекс работ был выполнен в пределах оптимальных агротехнических сроков. Решению этой задачи способствует наличие энергонасыщенной техники в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах", - отметил Николай Денисов.

По данным регионального минсельхоза, в весенних полевых работах задействованы шесть тысяч тракторов, две тысячи плугов, 1,9 тысяч культиваторов и комбинированных агрегатов, 1,8 тысяч сеялок и посевных комплексов.

Ранее сообщалось, что сельхозпроизводителям Нижегородской области перечислено более 1,5 млрд рублей субсидий с начала года. Средства направлены на поддержку производства молока, племенного животноводства, элитного семеноводства, а также на возмещение части затрат на строительство животноводческих объектов; на проведение полевых работ; на уплату процентов по инвестиционным кредитам и другие направления.

Напомним, что на развитие предприятий АПК Нижегородской области в 2020 году планируется направить более 4 млрд рублей средств господдержки.