8-летнего мальчика изъяли из нижегородской семьи по решению суда Общество

В Нижнем Новгороде судебные приставы исполнили решение суда о передаче 8-летнего мальчика органам опеки и попечительства для обеспечения его безопасности.

Как сообщили в ГУФССП России по Нижегородской области, исполнительный документ поступил в Сормовское районное отделение судебных приставов. По данным ведомства, 43-летний отец ребенка вел асоциальный образ жизни и не уделял сыну должного внимания. Мальчик фактически оставался без необходимого присмотра и заботы.

В службе отметили, что органы опеки предпринимали меры для улучшения ситуации в семье, однако они не принесли результата. После этого сотрудники ведомства обратились в суд с иском о лишении мужчины родительских прав. В интересах безопасности ребенка было принято решение о его передаче сотрудникам специализированного социального учреждения.

После возбуждения исполнительного производства немедленного исполнения судебный пристав вместе с представителем органов опеки выехал по месту проживания мальчика. С должником провели разъяснительную беседу, в ходе которой ему сообщили, что применение принудительных мер может негативно отразиться на психологическом состоянии ребенка.

В результате несовершеннолетнего передали сотрудникам специализированного соцучреждения. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением решения суда.

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Фото: Александр Воложанин (архив)