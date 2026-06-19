Небольшие дожди и до +21 градуса ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные Общество

Облачно и умеренно тепло будет в Нижнем Новгороде на предстоящих выходных. Прогноз составлен сервисом «Яндекс Погода».

В течение дня 20 июня температура воздуха изменится незначительно — от +19 до +21 градуса. Синоптики обещают переменную облачность, а в обед может начаться небольшой дождь. К ночи за окном похолодает до +14 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 2−3 м/с.

Воскресенье пройдет без осадков. Утром на небо может выглянуть солнце, однако в этот день погода будет преимущественно пасмурной. К обеду воздух прогреется от +18 до +21 градуса, к ночи похолодает от +19 до +16 градусов. Ветер сохранит свое направление, но немного усилится до 3−4 м/с.

Ранее сообщалось, что похолодание до +15 градусов ожидается в Нижнем Новгороде в конце июня.