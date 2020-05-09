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Общество

"Труд медицинских работников в этом году должен быть отмечен особым знаком", - Евгений Лебедев

28 мая 2020 15:45  [236] Общество
Евгений Лебедев

Евгений Лебедев

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев прокомментировал учреждение награды для участников борьбы с коронавирусом

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 28 мая поддержали инициативу губернатора региона Глеба Никитина об учреждении региональной награды для граждан РФ, которые внесли значительный вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области.

Законопроект о внесении изменений в закон "О наградах и премиях Нижегородской области" предполагает учреждение почетного знака губернатора "За вклад в предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории Нижегородской области". В первую очередь, речь идет о награждении медиков и волонтеров.

"Этот год стал сложным для всех медицинских работников. Они с риском для своей жизни помогают больным и принимают активное участие в предотвращении распространения инфекции. Этот труд должен быть отмечен особым знаком", - сказал председатель Законодательного собрания Евгений Лебедев.

"На заседании регионального парламента было принято решение установить награду для всех, кто беспристрастно и самоотверженно исполняет свой долг по службе", - добавил председатель ЗС НО.

Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что сейчас на федеральном и  региональном уровнях действуют различные меры материальной поддержки тех, кто борется с распространением коронавирусной инфекции. Но важна возможность поощрить таких людей и другими способами.

"По предварительным оценкам, непосредственно в работе с больными коронавирусом в настоящее время задействовано порядка 500 медиков и около 4000 волонтеров. Есть и другие категории граждан, которые участвуют в этой работе. Например, социальные работники, помогающие пожилым людям по долгу службы или сотрудники правоохранительных органов, участвующие в поддержании порядка на улицах и защищающие покой граждан. Кто-то предпринимает серьезные усилия для поддержания работоспособности экономики в сложный период. Важно учесть вклад каждого человека", - пояснил Глеб Никитин.

В настоящее время ведется разработка эскиза и положения о почетном знаке.

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