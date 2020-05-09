Популярные комментарии за год
26 марта 2020 15:52  [17442] "Региональный маткапитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка будут выплачивать до конца 2026 года", - Евгений Лебедев
12 мая 2020 10:31  [5284] "В Нижегородской области продолжает действовать режим повышенной готовности", - Глеб Никитин
01 августа 2019 11:14  [4902] "Благодаря преподобному Серафиму Саровскому в Дивееве возник важнейший духовный центр России", - Евгений Лебедев
10 октября 2019 19:48  [3889] "Форум "Россия - спортивная держава" даст дополнительные возможности для развития спорта в регионе", - Денис Москвин
09 августа 2019 15:13  [3572] "Детское отделение поликлиники Ветлужской ЦРБ будет обновлено в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - Глеб Никитин
24 июля 2019 17:02  [3144] "Только введение персональной ответственности сможет принести адекватный результат в борьбе с нелегальным алкогольным бизнесом", - Василий Суханов
11 июля 2019 12:43  [2742] Стратегия "Единой России" сегодня должна сосредоточиться на выявлении и профилактике соцпроблематики, - Евгений Семенов
15 января 2020 17:09  [2685] "Важно, что президент считает вопросы реформирования первичного звена здравоохранения приоритетными", - Александр Разумовский
10 октября 2019 13:02  [2380] "Поставленные международным форумом "Россия - спортивная держава" задачи отвечают вызовам времени", - Евгений Лебедев
25 марта 2020 17:28  [2262] "Распространители фейков о коронавирусе должны нести ответственность за свои действия", - Глеб Никитин
Последние новости рубрики Общество
03 июня 2020 16:48  [72] Нижегородское УФАС опасается необоснованного роста цен на СУГ
03 июня 2020 16:16  [91] "Организация взаимодействия со всеми перевозчиками является первостепенной задачей", - Владимир Солдатенков
03 июня 2020 14:20  [596] Ежедневный рост числа инфицированных COVID–19 в Нижнем Новгороде самый высокий в регионе
03 июня 2020 14:12  [150] Нижегородцам предложили сдать на переработку батарейки и аккумуляторы
03 июня 2020 13:36  [193] Социально-значимые работники убирают мусор в нижегородском историческом квартале
03 июня 2020 13:09  [122] Движение транспорта на участке ул. Памирской будет запрещено из-за ремонта теплосетей
03 июня 2020 12:42  [572] Смерть еще пяти нижегородцев от COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки
03 июня 2020 12:03  [868] Глеб Никитин рассказал о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев
03 июня 2020 11:59  [206] Часть нижегородской усадьбы Костромина на Рождественской продают за 15 млн рублей
03 июня 2020 11:26  [995] Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных коронавирусом
Общество

"Организация взаимодействия со всеми перевозчиками является первостепенной задачей", - Владимир Солдатенков

03 июня 2020 16:16  [91] Общество

"В период пандемии коронавируса многие отрасли оказались в непростом положении. Не стала исключением и транспортная сфера. Безусловно, организация взаимодействия со всеми перевозчиками является для нас сегодня первостепенной задачей", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя итоги совещания, посвященного мерам господдержки транспортных организаций Нижегородской области, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, и владельцев объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций) в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Депутат напомнил, что на прошедшем заседании профильного комитета, которое состоялось 18 мая, было принято решение совместно с министром транспорта и автомобильных дорог проводить на регулярной основе совещания в режиме видео-конференц-связи с участием представителей пассажирских организаций. Владимир Солдатенков подчеркнул, что бизнес должен участвовать в разработке принимаемых мер государственной поддержки и иметь возможность быть услышанным.

"Первое такое совещание состоялось на прошлой неделе 27 мая и проводить их планируется до тех пор, пока не останутся неразрешенные вопросы по всему комплексу антикризисных мер поддержки в сфере транспорта. Работа предстоит сложная и ответственная, мы должны не допустить развития негативного сценария с общественным транспортом и социального напряжения в обществе. В настоящее время правительством Нижегородской области разработаны меры поддержки организаций пассажирского транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы, метрополитен, предоставление которых будет осуществляться в порядке, регулируемом принятым 26 мая постановлением правительства региона", - рассказал Владимир Солдатенков.

При этом меры поддержки, по словам депутата, будут распространяться на перевозчиков вне зависимости от формы собственности: частная или муниципальная, а также независимо от формы предпринимательства: крупный, средний или малый бизнес. Владимир Солдатенков уточнил, что размер субсидии будет для каждого перевозчика индивидуален и основан на анализе расходов и доходов пассажирских предприятий с января по апрель текущего года и аналогичного периода 2019 года.

"Наша задача, чтобы выделенные бюджетные средства дошли до каждого перевозчика. Комитет Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству будет держать этот вопрос на контроле. Помимо указанных антикризисных мер планируется окончательно решить вопрос увеличения расчетных ставок, применяемых при возмещении выпадающих доходов от перевозок льготных категорий граждан, до 23 рублей за поездку в городском сообщении и 3 рублей за км в пригородном сообщении. Это долгожданное решение для большинства муниципальных автотранспортных предприятий нашего региона", - сказал в завершении депутат.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин предложил освободить транспортные предприятия Нижегородской области от налога.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph