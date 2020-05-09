"Организация взаимодействия со всеми перевозчиками является первостепенной задачей", - Владимир Солдатенков Общество

"В период пандемии коронавируса многие отрасли оказались в непростом положении. Не стала исключением и транспортная сфера. Безусловно, организация взаимодействия со всеми перевозчиками является для нас сегодня первостепенной задачей", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, председатель комитета регионального парламента по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков, комментируя итоги совещания, посвященного мерам господдержки транспортных организаций Нижегородской области, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, и владельцев объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций) в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Депутат напомнил, что на прошедшем заседании профильного комитета, которое состоялось 18 мая, было принято решение совместно с министром транспорта и автомобильных дорог проводить на регулярной основе совещания в режиме видео-конференц-связи с участием представителей пассажирских организаций. Владимир Солдатенков подчеркнул, что бизнес должен участвовать в разработке принимаемых мер государственной поддержки и иметь возможность быть услышанным.

"Первое такое совещание состоялось на прошлой неделе 27 мая и проводить их планируется до тех пор, пока не останутся неразрешенные вопросы по всему комплексу антикризисных мер поддержки в сфере транспорта. Работа предстоит сложная и ответственная, мы должны не допустить развития негативного сценария с общественным транспортом и социального напряжения в обществе. В настоящее время правительством Нижегородской области разработаны меры поддержки организаций пассажирского транспорта: автобусы, трамваи, троллейбусы, метрополитен, предоставление которых будет осуществляться в порядке, регулируемом принятым 26 мая постановлением правительства региона", - рассказал Владимир Солдатенков.

При этом меры поддержки, по словам депутата, будут распространяться на перевозчиков вне зависимости от формы собственности: частная или муниципальная, а также независимо от формы предпринимательства: крупный, средний или малый бизнес. Владимир Солдатенков уточнил, что размер субсидии будет для каждого перевозчика индивидуален и основан на анализе расходов и доходов пассажирских предприятий с января по апрель текущего года и аналогичного периода 2019 года.

"Наша задача, чтобы выделенные бюджетные средства дошли до каждого перевозчика. Комитет Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству будет держать этот вопрос на контроле. Помимо указанных антикризисных мер планируется окончательно решить вопрос увеличения расчетных ставок, применяемых при возмещении выпадающих доходов от перевозок льготных категорий граждан, до 23 рублей за поездку в городском сообщении и 3 рублей за км в пригородном сообщении. Это долгожданное решение для большинства муниципальных автотранспортных предприятий нашего региона", - сказал в завершении депутат.

Ранее сообщалось, что губернатор Глеб Никитин предложил освободить транспортные предприятия Нижегородской области от налога.