Глеб Никитин будет курировать рабочую группу "ЕР" по предложениям в план восстановления экономики Политика

Глеб Никитин Фото: Единая Россия

Секретарь НРО "Единой России", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин будет курировать рабочую группу генерального совета "Единой России" по формированию предложений в общенациональный план восстановления экономики РФ.

Как сообщает пресс-служба партии, такое решение было принято 3 июня на онлайн-совещании секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака с секретарями региональных отделений партий, которые являются главами субъектов РФ.

Участники совещания обсудили мероприятия партии по реализации общенационального плана по восстановлению экономики.

"План правительства принят за основу, но, безусловно, над такими всеобъемлющими документами работа будет продолжаться постоянно, главное, что она имеет длящийся эффект. И в ходе реализации план будет корректироваться, будут и дополнительные предложения, которые еще туда не попали", - сказал Глеб Никитин.

В пресс-службе напомнили, что 23 ноября 2019 года на XIX Съезде "Единой России" Глеб Никитин был назначен сопредседателем рабочей группы Генерального совета "Единой России" по реализации национальных проектов.

"Рабочая группа Генсовета партии, занимающаяся реализацией национальных проектов, получит дополнительный мандат по мониторингу формирования предложений в общенациональный план. Мы будем аккумулировать предложения со всей страны, анализировать, сводить воедино, вырабатывать общие меры и инструменты для их реализации и уже выступать с консолидированной позицией партии. Наши предложения носят как локальный, так и долгосрочный характер. Поэтому, думаю, что все это трансформируется в такой стратегический документ, который наметит векторы движения вперед в экономической сфере в каждом регионе страны", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона заявил, что общенациональный план является "живым документом, который постоянно нужно корректировать", и призвал продолжить работу над предложениями в него.

"Сегодня на совещании мы с губернаторами поделились предложениями, впечатлениями, что происходит в экономике регионов, как этот план нам позволит выйти из ограничительных мероприятий, из последствий пандемии с наименьшими потерями. От нашего региона мы направили более 20 предложений. В их числе, как общенациональные мероприятия, так и секторальные меры. Мы готовы делиться собственным опытом, потому что часть этих предложений носит региональный характер, которыми субъекты РФ могли бы обмениваться", - сказал губернатор Нижегородской области.

Среди предложений от Нижегородской области Глеб Никитин отметил финансирование программы "Школьный автобус". "Огромное количество школьных автобусов находится на грани сроков эксплуатации. В первую очередь, это вопрос безопасности и комфорта детей. Это очень востребовано для жителей, особенно, в сельской местности. Я говорил, что целесообразно такое решение принять и реализовать до начала учебного года", - отметил глава региона.

Секретарь Генсовета Андрей Турчак сообщил, что партия отдельно направила соответствующее обращение в правительство. И этот вопрос депутаты фракции "Единой России" в Госдуме подняли на онлайн-встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым в рамках подготовки к "правительственному часу".

"Наши коллеги-депутаты этот вопрос еще раз озвучили. На что был получен положительный ответ от министра, – сказал Турчак. – Таким образом финансирование программы вырастет до 30 млрд рублей. Мантуров заверил нас, что решение положительное по этому вопросу будет и финансирование программы "Школьный автобус", как было заведено с 2016 года, будет продолжено".