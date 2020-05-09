Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородские власти предоставили данные о новых инфицированных коронавирусом

Еще 347 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 3 июня. Таким образом, в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 10 850 человек.

Глеб Никитин рассказал о перспективах распространения COVID-19 среди нижегородцев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о перспективах распространения коронавируса COVID-19 среди жителей региона, предостерегая о неблагоприятных последствиях при отсутствии самодисциплины.

Ежедневный рост числа инфицированных COVID–19 в Нижнем Новгороде самый высокий в регионе

Сейчас в Нижнем Новгороде зарегистрировано 5 325 заболевших коронавирусом, это на 155 человек больше, чем день назад. Вчера количество инфицированных жителей города увеличилось на 143 человека.

Администрация демонтировала дорожные знаки на Нижневолжской набережной

Мэрия временно ограничила парковку на участках дорог вдоль Нижневолжской набережной и набережной Гребного канала якобы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако проверка прокуратуры показала, что при монтаже дорожных знаков допущены нарушения нормативных требований в области безопасности дорожного движения.

Семь больниц Нижегородской области находятся на карантине

По информации регионального министерства здравоохранения, больницы закрыты на превентивный карантин.

Смерть еще пяти нижегородцев от COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки

Смерть пяти нижегородцев от коронавируса COVID-19 зарегистрирована за прошедшие сутки. Вчера была зафиксирована смерть еще семи жителей региона. Таким образом, по данным на 3 июня в Нижегородской области зарегистрировано 116 летальных исходов от COVID-19.

Минюст продлил срок предоставления отчетности для НКО

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции срок предоставления отчетности за 2019 год перенесен на 1 июля 2020 года.

Нижегородский "Горький fest" в 2020 году состоится, несмотря на пандемию

"У нас есть уверенность, что фестивалю быть! Мне очень радостно, что мы сможем провести наш фестиваль", - сказал президент фестиваля Михаил Пореченков, добавив, что стартует прием заявок на участие в конкурсной программе 2020 года.

Нижегородское УФАС опасается необоснованного роста цен на СУГ

Пандемия влияла на снижение спроса на сжиженный углеводородный газ в Нижегородской области. Однако после 20 апреля спрос повысился, но производители СУГ продолжили поставлять его в сокращенных объемах. Между тем, биржевая стоимость СУГ растет примерно на 19% в день.

Люк от БТРа похитили в Нижнем Новгороде с могилы Героя России Евгения Шнитникова

Украденный люк являлся частью БТРа, в котором находился Евгений Шнитников, когда получил смертельное ранение, прикрывая сослуживцев от нападавших боевиков. ГУ МВД РФ сейчас проводит проверку по факту хищения люка и устанавливает причастных к преступлению.

Московские б/у троллейбусы планируют доставить в Нижний Новгород до 25 июля

Речь идет о 30 троллейбусах, которые приняли в собственность города в марте. Троллейбусы будут распределены между всеми городскими депо в равных долях. Постепенный выпуск данных троллейбусов на линию начнется в сентябре.