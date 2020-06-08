Николай Карякин: "Дистанционное обучение - это большой вызов и для педагогов, и для студентов" Общество

Николай Карякин Фото: НИА Нижний Новгород

Профессор, доктор медицинских наук, ректор ПИМУ Николай Карякин рассказал в проекте "Герои Волги", как студенты учатся на удаленном режиме, и как в дистанционном формате проводить практические занятия.

- Высшее образование на дистанции. Каково это? Наверняка есть какая-то профессиональная специфика. Насколько все было сложно? Насколько вы были подготовлены к тому, что учиться придется дистанционно?

- Мы действительно были готовы. Подготовка началась давно. Дело в том, что часть медицинского образования, особенно постдипломного, требует постоянного повышения знаний у врача. И эта учеба связана не только с посещением лечебных учреждений или очным разбором каких-то сложных случаев, но и возможностью через дистанционные технологии получать новые знания. Уже длительное время – с начала 2000-х годов – в Нижегородской медицинской академии, а сейчас ПИМУ, была организована информационная платформа для дистанционного обучения врачей. Это позволяло интерактивно общаться с докторами, и это дало основу. На этом фундаменте мы уже развивались, внедрили сайт дистанционного образования студентов. И с 2018 года более активно пошла подготовка в этом направлении. Конечно, в 2020 году с февраля-марта это стало более востребовано. Для нас это был не только большой вызов, но еще и толчок к развитию.

- То есть фактически никакого потрясения не было? Вы просто взяли и перешли на эту платформу?

- Потрясение было. Мы понимаем, что одно дело – давать дополнительные знания, а другое – 100% материала и занятий вывести из очной формы, перевести в дистанционный формат. Это был большой вызов и для педагогов, и для студентов. У нас настроен постоянный контроль за учащимися – что они у экранов, что они работают. Есть, например, кафедра иностранного языка, кафедра туберкулеза и другие, которые постоянно общаются со студентами, и каждые 5-10 минут идет постоянный контакт в форме семинарских занятий. Все это требует перестройки от всех.

- То есть вариант зайти в Zoom, выключить микрофон и пойти наливать кофе в пижаме – это не про вас?

- Студент – это самая креативная часть нашего общества. Придумать можно все. Но у студента-медика должна быть самомотивация. Если ее нет, то лучше идти в другие направления. Потому что потом, когда ты остаешься один на один с пациентом, уже не выключишь Zoom и не пойдешь пить кофе.

- А как преподаватели восприняли этот переход на дистанционное обучение?

- Конечно, все воспринимают несколько по-разному, но с пониманием. Я был за это очень благодарен коллективу. Сотрудники поняли, что это некая новая реальность, которую нужно пройти. Более того, у нас скоро будет ученый совет, на котором поставим вопрос сохранения всех лекций на будущий год в дистанционном виде. Потому что у нас пока нет ощущения, что мы сведем заболеваемость к нулю. Но семинарские занятия и практика будут в очном режиме.

- А как сейчас в условиях самоизоляции проходят практические занятия? Ведь врача же нельзя выучить только дистанционно.

- Вы правы, медицина – это та специальность, которая никогда, я надеюсь, не перейдет в дистанционный вид. Но приходилось приспосабливаться, у нас есть современные 3D анатомические атласы и материал, которые помогают приблизить знания. Мы понимаем, что в студенчестве, особенно на начальных курсах, идет большой блок именно теоретического материала. Поэтому наша задача была в том, чтобы теорию перевести в дистанцию, но сохранить при этом постоянный контакт с педагогом.

- Но ведь работа вуза – это не только обучение, но еще и огромное количество мероприятий, олимпиады, стажировки. У вас же недавно еще было 100-летие вуза. И все это вы смогли провести онлайн?

- 100-летие вуза было все-таки перенесено. Это такое очное мероприятие, где должен быть взгляд глаза в глаза. А вот ученый совет да – перешел в дистанционный вид, у нас будет закрытое голосование по ряду вопросов, тоже в удаленном режиме. Лекционный материал, семинары и конференции также перешли в дистанционный вид. И знаете, я бы даже сказал, что мы в этом больше выиграли, чем потеряли. Потому что, если раньше мы собирали зал в 300-400 человек, сейчас есть мероприятия, на которые заходят и тысяча зрителей. Людям не нужно ехать куда-то, чтобы по пять часов участвовать в мероприятиях. Я считаю, что для будущего развития наш опыт будет очень полезен.

- Скоро начнутся вступительные кампании. Пандемия повлияет на ее ход? Или все ведется в штатном режиме?

- Конечно, здесь будут изменения, и министр образования уже об этом сказал, есть соответствующие решения. Приемная кампания будет в дистанционном виде, она начинается с 24 июня и продлится ориентировочно до 17-18 августа. На сайте нашего университета есть личный кабинет абитуриента, через специальное окно могут быть загружены все необходимые документы, которые нужны для приема. Также все это можно отправить и по почте. Думаю, такие вызовы как пандемия, нас меняют. И наша задача заключается в том, чтобы сохранить рациональные зерна, когда они закончатся, а то, что необходимо, вернуть в очную форму.

- Какого конкурса вы ждете в этом году? Ведь всегда много желающих поступить в ваш вуз. Исключений не будет?

- Мы ожидаем, что исключений не будет. Это и хорошо, потому что конкурс – это отсев лучших. Они и получают свои места. Сейчас медицинский вуз, как и многие другие вузы, делится на три компонента. Первый – бюджетные места, не целевые. На них идут, прежде всего, люди с красными дипломами. Это свободный конкурс, ты обучаешься и дальше идешь работать туда, куда хочется. Второй компонент – целевые места. Это тот вариант, когда по окончанию университета врач обязан отработать три года в том медучреждении, которое его направило. И третий блок – платные места, которые также сохраняются. В медицинский вуз, на мой взгляд, главное – не поступить, а не отчислиться. И когда педагоги учат студентов, группы всегда смешанные. Когда ты зачислен, для вуза и педагога не важно, кто ты. Мы отчисляем и отличников, и тех, кто поступил с тройками – все становятся равны.

- Не могу не задать вопросы о коронавирусе. Вы находитесь не только на лечебной, но и на информационной передовой. Нашла у вас на сайте огромную базу информации и для пациентов, и для врачей. Как долго ее собирали? И кто этой базой пользуется?

- Это живая база. Я думаю, она будет развиваться с годами. Потому что знания по тому вызову, с которым пришлось столкнуться, будут обновляться. Базу собирали наши профессора, педагоги, там еще информация из закрытых источников, а также наши собственные исследования. Мы видим по рейтингам и посещаемости, что это пользуется спросом. А вообще, мы сейчас говорим о самоизоляции, о том, что начали снимать ограничения, о том, что ситуация стабилизировалась, и это очень хорошо. Но хочу сказать: сколько бы государство ни вводило нам какие-то ограничения, прежде всего, самодисциплина и ответственность – самое важное, что может быть в период пандемии.

- Вы сейчас переформатировали Институт педиатрии, он работает как COVID-госпиталь. Что будет потом, когда закончится эпидемия? Это по-прежнему будет Институт педиатрии или уже нет?

- Перепрофилирование этого Института – временная мера. Она не привела к каким-то последствиям, которые потом не позволят снова использовать здание как Институт педиатрии. Более того, мы за короткий период его донасытили техникой. Когда есть плановая ситуация, то лучше подождать, чем если бы мы подвергали риску не только детей и родителей, но и медперсонал.

- Много ли студентов вашего вуза сейчас находятся на передовой и помогают в борьбе с коронавирусом?

- 1150 человек. Это студенты-ординаторы, которые сейчас пошли работать для усиления лечебных учреждений. Плюс около 30 человек пришли в наш COVID-госпиталь. Я понимаю, насколько это колоссальнейший опыт: когда ты молод, только входишь в систему здравоохранения и сразу оказываешься на передовой современной медицины. Надеюсь, что кроме опыта мы больше ничего не получим, никаких отрицательных вещей. Я бы хотел пожелать всем беречь себя и очень ответственно относиться к своей работе.