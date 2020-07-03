"Строительство развязки на Циолковского внесет большой вклад в развитие транспортной доступности", - Евгений Костин

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор АНО "Центр Стратегического Развития Регионов" Евгений Костин прокомментировал строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Напомним, подрядчик определен, строительство начнется 1 августа. Победителем электронного конкурса стало ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). Компания выполнит необходимые работы за 4,6 млрд рублей.
"Год назад во время встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с экспертами, участвовавшими в разработке "Стратегии развития Нижегородской области", был поднят животрепещущий вопрос по поводу транспортного коллапса, который происходит в Сормовском районе. Железнодорожная линия фактически отсекает от остального города жилые массивы, расположенные в северо-западной части района, где живут порядка 55 тысяч сормовичей. Жителям приходится стоять в постоянных пробках: суммарное время закрытия переезда составляет около двух часов в день. Спустя год этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, и в ближайшее время начнется строительство развязки, которую сормовичи ждали еще с прошлого века", – отметил Евгений Костин.
По его словам, развязка станет полезным подарком для горожан к 800-летию Нижнего Новгорода.
"Проект внесет большой вклад в развитие транспортной доступности в городе-миллионнике. Очень хорошо, что региональное правительство системно подошло к проекту: разработало не только саму развязку, но и логистику на период стройки, чтобы горожане, сормовичи, испытывали минимум неудобств от происходящего. Были проработаны объездные пути по улицам Торфяной и Федосеенко, а также запуск городских электричек в формате наземного метро от станции Починки до станции Варя. Оно будет ходить по удобному расписанию", – добавил Евгений Костин.
Ранее сообщалось, что финансирование проекта по годам составит: 2020 год – 1,36 млрд рублей, 2021 год – 2,607 млрд рублей, 2022 год – 593,471 млн рублей.
Подрядчик займется реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки.
Согласно техническому заданию, строительство необходимо завершить до 25 мая 2022 года.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+