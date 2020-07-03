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Общество

"Строительство развязки на Циолковского внесет большой вклад в развитие транспортной доступности", - Евгений Костин

17 июля 2020 15:45  [145] Общество

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода, директор АНО "Центр Стратегического Развития Регионов" Евгений Костин прокомментировал строительство транспортной развязки на улице Циолковского в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

Напомним, подрядчик определен, строительство начнется 1 августа. Победителем электронного конкурса стало ООО "Дорожная строительная компания" (Тверская область). Компания выполнит необходимые работы за 4,6 млрд рублей.

"Год назад во время встречи губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с экспертами, участвовавшими в разработке "Стратегии развития Нижегородской области", был поднят животрепещущий вопрос по поводу транспортного коллапса, который происходит в Сормовском районе. Железнодорожная линия фактически отсекает от остального города жилые массивы, расположенные в северо-западной части района, где живут порядка 55 тысяч сормовичей. Жителям приходится стоять в постоянных пробках: суммарное время закрытия переезда составляет около двух часов в день. Спустя год этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, и в ближайшее время начнется строительство развязки, которую сормовичи ждали еще с прошлого века", – отметил Евгений Костин.

По его словам, развязка станет полезным подарком для горожан к 800-летию Нижнего Новгорода.

"Проект внесет большой вклад в развитие транспортной доступности в городе-миллионнике. Очень хорошо, что региональное правительство системно подошло к проекту: разработало не только саму развязку, но и логистику на период стройки, чтобы горожане, сормовичи, испытывали минимум неудобств от происходящего. Были проработаны объездные пути по улицам Торфяной и Федосеенко, а также запуск городских электричек в формате наземного метро от станции Починки до станции Варя. Оно будет ходить по удобному расписанию", – добавил Евгений Костин.

Ранее сообщалось, что финансирование проекта по годам составит: 2020 год – 1,36 млрд рублей, 2021 год – 2,607 млрд рублей, 2022 год – 593,471 млн рублей.

Подрядчик займется реконструкцией автомобильных дорог по ул. Циолковского, ул. Кузьмина, ул. Светлоярская со строительством транспортной развязки.

Согласно техническому заданию, строительство необходимо завершить до 25 мая 2022 года.

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