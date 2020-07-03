"Усиление контроля в сфере такси просто необходимо", - Владимир Солдатенков Общество

Заседание комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству в режиме видео-конференц-связи состоялось 20 июля 2020 года.

Депутаты обсудили результаты мониторинга закона "Об условиях осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Нижегородской области".

В ходе заседания было отмечено, что по-прежнему острой проблемой остается отсутствие базового федерального закона в сфере такси, что не позволяет в полной мере обеспечить правовое регулирование и создает возможности для некачественного оказания услуг, увеличения количества нелегальных перевозчиков.

Напомним, что проект федерального закона о госрегулировании сферы такси принят в первом чтении еще в 2018 году, в связи с чем по предложению комитета в Госдуму было направлено обращение Законодательного собрания о необходимости ускорения его окончательного принятия. Однако законопроект до сих пор находится на доработке.

В связи с этим профильным комитетом был проведен анализ регионального законодательства, законодательства субъектов и на основе оценки их эффективности был подготовлен проект постановления Законодательного собрания, в котором содержатся рекомендации комитету, правительству Нижегородской области, министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области и УФНС России по Нижегородской области.

Так, комитетом предлагается подготовить проекты федеральных законов. В частности, о внесении изменений в КоАП РФ в части значительного повышения размера штрафа за оказание услуг по перевозке такси водителем, не имеющим при себе соответствующего разрешения в целях противодействия нелегальному извозу. Также предлагается внести изменения в федеральный закон для определения случаев досрочного внесудебного прекращения действия разрешения на осуществление деятельности по перевозке такси.

Кроме того, профильным комитетом подготовлен ряд рекомендаций правительству Нижегородской области. Предлагается на основе передового опыта субъектов Российской Федерации рассмотреть возможность внедрения цифровизации технологических процессов выдачи разрешений на осуществление деятельности такси в виде пластикового электронного носителя с идентификационной информацией и штрихкодом, позволяющих использовать электронные путевые листы.

Также в целях повышения качества и безопасности перевозок легковым такси предлагается заключить соглашения о взаимодействии с агрегаторами такси и диспетчерскими службами, одним из условий которых будет передача заказов только тем фрахтовщикам, которые имеют действующее разрешение по перевозке такси.

Для стимулирования процесса обновления парка автомобилей такси предлагается рассмотреть возможность внедрения в Нижегородской области опыта Новгородской области по определению размера платы за выдачу разрешения на работу такси в зависимости от количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства.

В планах комитета - разработать проект регионального закона об установлении требования к цветовой гамме боковых поверхностей кузова легкового такси с учетом нанесения на борта светоотражающих полос желтого цвета. Это необходимо для идентификации легковых такси по отношению к иным транспортным средствам и созданию единого образа такси. Кроме того, рассмотреть вопрос об установлении максимального количества выдаваемых разрешений на деятельность такси.

"Усиление контроля в сфере деятельности такси просто необходимо. Ведь это не только безопасность, но и налоговые поступления в бюджет. В период проведения мониторинга при региональном минтрансе была создана рабочая группа. Ее основной задачей является обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти области, территориальных федеральных органов и органов МСУ при разработке и реализации мероприятий, направленных на стимулирование перехода нелегального бизнеса в правовое поле. На первом заседании рабочей группы было принято решение о проведении совместных рейдовых мероприятий по выявлению нарушений в таксомоторной отросли, в том числе с участием членов нашего комитета", - отметил председатель комитета Владимир Солдатенков.

"Такси является частью сферы услуг, а единого базового закона до сих пор нет. Поэтому в наших силах создать такие условия, которые будут в интересах как предпринимателей, так и пассажиров. Нужно обеспечить безопасность пассажиров, установить информационное взаимодействие в целях контроля за соблюдением законодательства. Немаловажным является и возраст автомобиля – думаю, если транспорт старый, то говорить о безопасности крайне сложно. Кроме того, стоит регулировать деятельность субъектов лицензирования: правильнее будет выдавать разрешения не на автомобили, а на людей", - сказал заместитель председателя комитета Леонид Гойхман.