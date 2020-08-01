Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода

По данным на вторник 4 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 873 заболевших COVID-19 — это на 44 человека больше, чем вчера.

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 345 человек. Еще 109 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 4 августа.

Глеб Никитин планирует ввести второй этап снятия ограничений в Нижегородской области в ближайшие дни

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует ввести второй этап снятия ограничений в регионе в ближайшие несколько дней. "Все основания для перехода на второй этап есть. Рассчитываем на переход в ближайшие несколько дней. Сейчас ждем согласования соответствующих ведомств", - заявил губернатор.

Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-клубов к 9 августа

Фитнес-клубы в Нижегородской области могут открыться к выходным. Губернатор региона Глеб Никитин пояснил, что несмотря на то, что открытие фитнес-клубов разрешено Роспотребнадзором только на третьем этапе, в регионе будут найдены решения, которые позволят открыть их на этой неделе, например — в четверг.

Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-центров и кинотеатров до конца лета

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает что эпидемиологическая обстановка в регионе, вызванная распространением коронавируса, позволит к концу лета открыть фитнес-центры и кинотеатры. Позже он заявил об открытии фитнес-клубов уже к концу текущей недели, а начало работы кино и театров предполагает к концу лета в случае отсутствия форс-мажоров и новых вспышек коронавируса.

Разработка графика завершения строительства ЖК "Квартал Европейский" начнется в ближайшее время

В ближайшее время планируется перейти к рассмотрению детального графика работ по достройке проблемного ЖК "Квартал Европейский". Кроме того, уже сформирована заявка для сетевых организаций, которые осуществят подключение домов жилого комплекса к коммуникациям. Помимо этого, в ближайшее время ожидается окончательное решение федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, который станет привлекать средства федерального бюджета для возведения проблемного долгостроя.

Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов

Администрация района заключила с подрядчиком три контракта на благоустройство трех скверов. Работы необходимо было завершить до 1 апреля, но это произошло с нарушением сроков.

Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области

Всероссийские проверочные работы для нижегородских школьников, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, пройдут в конце сентября-октябре.

Более половины остановок заменили на "умные" в Нижнем Новгороде

На данный момент на улицах города установлено 170 остановочных павильонов. По договору с администрацией компания Ростелеком должн установить 334 "умные остановки".

Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" на электричку до Заволжья

Пересадка будет осуществляться в пределах 25 минут на станции Починки. Пассажиры, осуществляющие посадку на станциях Варя или Сормово, смогут приобрести один билет до любой станции Заволжского направления и проследовать с этим проездным документом на любой стыковочный рейс, отправляющийся со станции Починки.

Потолок обвалился в многоквартирном доме в Кстове

На месте установлено, что "произошло обрушение балки перекрытия, потолка и нарушение целостности стропильной системы". Ранее дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году.