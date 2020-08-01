Нижний сегодня: главные события дня

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 44 жителей Нижнего Новгорода
По данным на вторник 4 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 11 873 заболевших COVID-19 — это на 44 человека больше, чем вчера.
Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом среди нижегородцев
Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 345 человек. Еще 109 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области по данным на 4 августа.
Глеб Никитин планирует ввести второй этап снятия ограничений в Нижегородской области в ближайшие дни
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планирует ввести второй этап снятия ограничений в регионе в ближайшие несколько дней. "Все основания для перехода на второй этап есть. Рассчитываем на переход в ближайшие несколько дней. Сейчас ждем согласования соответствующих ведомств", - заявил губернатор.
Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-клубов к 9 августа
Фитнес-клубы в Нижегородской области могут открыться к выходным. Губернатор региона Глеб Никитин пояснил, что несмотря на то, что открытие фитнес-клубов разрешено Роспотребнадзором только на третьем этапе, в регионе будут найдены решения, которые позволят открыть их на этой неделе, например — в четверг.
Глеб Никитин рассчитывает на открытие фитнес-центров и кинотеатров до конца лета
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает что эпидемиологическая обстановка в регионе, вызванная распространением коронавируса, позволит к концу лета открыть фитнес-центры и кинотеатры. Позже он заявил об открытии фитнес-клубов уже к концу текущей недели, а начало работы кино и театров предполагает к концу лета в случае отсутствия форс-мажоров и новых вспышек коронавируса.
Разработка графика завершения строительства ЖК "Квартал Европейский" начнется в ближайшее время
В ближайшее время планируется перейти к рассмотрению детального графика работ по достройке проблемного ЖК "Квартал Европейский". Кроме того, уже сформирована заявка для сетевых организаций, которые осуществят подключение домов жилого комплекса к коммуникациям. Помимо этого, в ближайшее время ожидается окончательное решение федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, который станет привлекать средства федерального бюджета для возведения проблемного долгостроя.
Администрация Нижегородского района получила представление прокурора из-за благоустройства скверов
Администрация района заключила с подрядчиком три контракта на благоустройство трех скверов. Работы необходимо было завершить до 1 апреля, но это произошло с нарушением сроков.
Опубликован список предметов по сдаче ВПР в Нижегородской области
Всероссийские проверочные работы для нижегородских школьников, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, пройдут в конце сентября-октябре.
Более половины остановок заменили на "умные" в Нижнем Новгороде
На данный момент на улицах города установлено 170 остановочных павильонов. По договору с администрацией компания Ростелеком должн установить 334 "умные остановки".
Нижегородцы смогут пересаживаться с "наземного метро" на электричку до Заволжья
Пересадка будет осуществляться в пределах 25 минут на станции Починки. Пассажиры, осуществляющие посадку на станциях Варя или Сормово, смогут приобрести один билет до любой станции Заволжского направления и проследовать с этим проездным документом на любой стыковочный рейс, отправляющийся со станции Починки.
Потолок обвалился в многоквартирном доме в Кстове
На месте установлено, что "произошло обрушение балки перекрытия, потолка и нарушение целостности стропильной системы". Ранее дом был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2013 году.
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