Нижний сегодня: главные события дня Общество

Долгожданный второй этап снятия ограничений по COVID–19 введен в Нижегородской области

Второй этап снятия дает право на начало работы ряда объектов, в том числе торговых, на открытие парикмахерских и салонов красоты без лицензий, и начало работы организаций общего и дополнительного образования.

Коронавирус за сутки подтвердился еще у 65 жителей Нижнего Новгорода

По данным на пятницу 7 августа в Нижнем Новгороде зарегистрировано 12 055 заболевших COVID-19 — это на 65 человек больше, чем вчера.

Нижегородские власти рассказали о новых заразившихся коронавирусом жителях региона

Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 24 654 человек, в том числе 103 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Четвертая очередь Южного обхода Нижнего Новгорода будет построена к 2024 году

Новый 36 километровый участок четырехполосной дороги с 442 по 472 км в Кстовском районе – самый ожидаемый и крупный транспортный проект региона. Его реализация позволит полностью увести транзитный поток с самого проблемного отрезка – от Ветчака до Работок.

Талисманами 800-летия Нижнего Новгорода выбраны дятел Гор и олененок НиНо

Голосование проходило с 29 июля по 6 августа. Как сообщают организаторы, талисман будет самым популярным персонажем Нижнего в 2021 году. За Гора и НиНо проголосовали 32,9% нижегородцев.

Светлана Горбунова назначена главой Сормовского района Нижнего Новгорода

Светлана Горбунова приступит к исполнению обязанностей 10 августа. Ранее она работала заместителем главы Сормовского района. Прежний глава района Дмитрий Сивохин в мае был назначен заместителем главы Нижнего Новгорода, а с 1 июля – первым заместителем главы администрации города.

Залпы салюта в День города Нижнего Новгорода прогремят с акватории Стрелки

В городском департаменте культуры объяснили, что выбор акватории Стрелки в 2020 году обусловлен пандемией коронавируса, "чтобы нижегородцы смогли посмотреть его, соблюдая меря эпидемиологической безопасности".

Строительство ВСМ Санкт-Петербург – Нижний Новгород начнут в 2022 году

В данный момент ведется проектирование магистрали. Общая стоимость строительства ВСМ оценивается в 621,55 млрд рублей.

Строительство в ЖК "Сердце Нижнего" возобновится

Нижегородские власти рассчитывают, что Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в ближайшее время рассмотрит данный объект на наблюдательном совете и примет решение о достройке жилого комплекса.

Сормовский парк хотят развивать по договору концессии

В планах - благоустройство парковой набережной, строительство понтонного моста, реконструкция центральной аллеи и "зеленого театра".

Продажи LCV "ГАЗ" снизились на 25% в январе-июле 2020 года

За этот период было продано 23 440 автомобилей, в то время как в 2019 – 31 099. В частности, в июле этот показатель составил 3 592 транспортного средства и снизился на 20% к прошлому году (5 139).