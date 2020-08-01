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Общество

Дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Чувашии

11 августа 2020 16:10  [48] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Участок дороги Работки-Порецкое протяженностью 4,5 км отремонтировали в Большемурашкинском районе. Приемку работ провели специалисты Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Эта дорога не только объединяет между собой несколько муниципальных районов, но и является одной из тех, которые соединяют Нижегородскую область с Чувашией. При этом капитального ремонта здесь не проводилось более 15 лет. Укладка нового асфальтобетонного покрытия позволит нам повысить безопасность дорожного движения, сделать комфортнее передвижение нижегородских автомобилистов и водителей из других регионов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия. Затем были уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетона. При этом новое покрытие также появилось на съездах и заездных карманах. Кроме того, выполнена планировка и укрепление обочин, нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. Стоимость работ по госконтракту составила 80,9 млн рублей.

Общая региональная ремонтная программа на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. В 2019 году было отремонтировано 828 км.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии. Ремонт еще одного участка дороги Теньгушево-Вознесенское при въезде со стороны Мордовии завершается. Протяженность дороги составляет 2,2 км.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Также началось строительство дороги в деревне Ольгино (строительство четырехполосной двухуровневой транспортной развязки протяженностью 1,5 км завершится к концу 2021 года). Продолжается строительство дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово-Золотово (ее планируют достроить в 2020 году). Кроме того, строительство развязки по ул.Циолковского началось 1 августа (завершить строительство согласно контракту должны в 2022 году).

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