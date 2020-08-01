Нижний сегодня: главные события дня

Стали известны данные по новым заболевшим COVID-19 нижегородцам
Сегодня в Нижегородской области коронавирус подтвержден у 25 128 человек, в том числе 119 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки и 120 новых случаев днем ранее.
Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился еще у 53 жителей Нижнего Новгорода
По данным на вторник 11 августа в Нижнем Новгороде зарегистрирован 12 301 заболевший COVID-19 — это на 53 человека больше, чем вчера.
Семь из восьми районов Нижнего Новгорода превысили тысячный порог по коронавирусу
Список районов Нижнего Новгорода, где число COVID-инфицированных жителей превысило 1 тысячу человек, пополнил Нижегородский район. По данным на 11 августа тут коронавирус подтвержден ровно у 1 тысячи жителей, тогда как вчера в районе насчитывалось 997 заразившихся. Лидером по числу заболевших традиционно является Автозаводский - самый крупный и густонаселенный.
Пожар в промзоне в Сормовском районе потушили, пострадал один человек
Логистический комплекс на территории промзоны Логопром загорелся в 10:43. Пожарные выехали на возгорание по рангу №2, то есть на пожар горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов. Полностью потушить пожар удалось в 12:07.
Сеть городского велопроката заработает в Нижнем Новгороде 18 августа
В текущем сезоне нижегородцам будет доступна аренда 200 велосипедов на 20 станциях, из которых 16 разместятся в нагорной части Нижнего Новгорода, четыре - в заречной.
Грозы надвигаются на Нижний Новгород; есть вероятность ЧС
Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев, что до конца дня 11 августа могут возникнуть чрезвычайные ситуации из-за грозы, которая надвигается на Нижний Новгород. Молнии могут ударить в любой объект, не защищенный громоотводом, что повлечет, например, нарушения в работе систем ЖКХ.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ (разработчик вакцины) подготовил документы на проведение дальнейших клинических исследований с участием нескольких тысяч человек.
Продавцы арбузов и дынь пойдут под суд за незаконную торговлю в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде выявлены точки торговли арбузами и дынями, продавцы которых не смогли предоставить документы, доказывающие качество и безопасность продукции. Более того, продавцы на местах работали без масок и перчаток. В отношении продавцов оформлены протоколы об административном правонарушении, после чего материалы будут переданы в мировой суд.
"Технопарк H2O" планируется создать в Дзержинске", - Евгений Люлин
На территории особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске планируется создать "Технопарк H2O". Он необходим для привлечения стартапов в разработку инновационных, технико-внедренческих решений на стыке химии, экологии и IT-отрасли. Ожидается, что инфраструктура технопарка будет включать в себя лабораторный комплекс химической и экологической направленностей, офисные помещения, коворкинг, конференц-залы.
Владельца Ан-2 оштрафовали после гибели двух человек в авиакатастрофе в Большеболдинском районе
Самолет АН-2 разбился 13 июля в результате столкновения с линией электропередач. Воздушное судно находилось в аренде у индивидуального предпринимателя, который в это время управлял самолетом. В кабине воздушного судна также находился авиатехник. Они погибли. Государственная инспекция труда выяснила, что в авиакатастрофе оказался виновным владелец самолета - ООО "Зевс Авиа", которое нарушило ряд федеральных авиационных правил. Компанию оштрафовали на 410 тысяч рублей.
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