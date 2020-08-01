Движение "Деревянные города" призывает сохранить дома по ул.Новой в Нижнем Новгороде: проведена госэкспертиза Общество

Фото: Илья Мясковский

Общественное движение "Деревянные города" призывает сохранить дома по ул.Новой в Нижнем Новгороде. На пресс-конференции 11 августа 2020 года были представлены результаты государственной историко-культурной экспертизы домов № 16, 16а и 18 по ул. Новой, выполненной сотрудником Института искусствознания Министерства культуры РФ, кандидатом искусствоведения Георгием Смирновым. Работа проводилась на безвозмездной основе. Эксперт пришел к выводу о наличии у данных объектов архитектурно-художественной и историко-культурной ценности.

Фото: Илья Мясковский

Что показала экспертиза

В акте отмечается, что вместе с другими жилыми домами улиц Новой, Короленко, а также Студеной и Славянской они создают цельный комплекс исторической деревянной, каменной и полукаменной застройки второй половины XIX – начала ХХ в., характерной для Нижнего Новгорода.

Кроме того, экспертируемые постройки являются характерными примерами жилой деревянной архитектуры периода поздней эклектики, которая во многом определяет исторический облик старого Нижнего.

Историк, член Совета движения "Деревянные города" Станислав Дмитриевский обратил внимание, что дома представляют собой ценность как единый заповедный квартал. Если снести их, то будет полностью разрушена архитектурная композиция этой территории, которая уже претерпела необратимые изменения.

"Здесь находятся памятники, где жили Короленко и Горький, тут видовые точки. С этих точек мы видим церковь Трех Святителей - это доминанта. Если мы представим, что дома по улице Новой убираем, заповедной территории не будет как таковой. Это будет набор объектов, разбавленных новой застройкой. Речь идет о том, быть или не быть заповедному району", - прокомментировал он.

Литературно-архитектурный квартал

Добавим, что писатель Максим Горький жил в этом квартале с 1900 по 1901 годы, Владимир Короленко с 1888 по 1896 годы, Евгений Чириков в 1902 году.

"Этот перекресток улиц Короленко и Новой во всех проектах был сохраняемым и считался ценным. Эти дома – неотъемлемая часть заповедного района. Здесь прекрасные архитектурные детали. Очень известный человек сказал, что памятники, которые пощадило время – обретают непреходящую ценность. Это очень характерно. С тех пор, как мы утратили много еще более интересных домов, эти дома теперь выходят на первый план", - рассказала участник пресс-конференции архитектор-реставратор высшей категории, государственный эксперт Министерства культуры РФ Ирина Агафонова.

Она также упомянула, что именно в квартале церкви Трех Святителей - в главном доме усадьбы городового архитектора Владимира Лемке в 1911 году родился российский архитектор-реставратор и историк архитектуры, заслуженный архитектор России, лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры и почётный гражданин Нижнего Новгорода Святослав Агафонов.

Фото: Илья Мясковский

Сторона застройщика

Свое мнение на пресс-конференции озвучил также генеральный директор ООО "Фрегат" Вадим Хоруженко. Ранее была проведена другая экспертиза Александра Хливнюка, в которой был сделан вывод о том, что спорные дома по ул.Новой не обладают историко-культурной ценностью. Разработан проект новых зданий на этой территории.

Проект (предполагает снос 4 домов: ул.Новая № 16, 16а и 18, а также ул.Короленко, 24) - заказчик ООО "Фрегат"

ООО "Фрегат" получило участок на пересечении улиц Короленко-Новая в 2014 году. Был заключен договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Вадим Хоруженко сказал, что он уже вложил 40 млн рублей, в том числе в расселение жильцов из некоторых квартир в этих домах. Отметим, что ряд квартир по-прежнему остаются жилыми. Вадим Хоруженко готов отказаться от домов, если ему вернут вложенное.



"Верните деньги и сохраняйте что хотите. Я вкладывал в расселение – 40 млн рублей. Я хотел строить на этой площадке. Мне какая-то другая площадка нужна. Другой участок предоставляется на других условиях. Хотят предложить заключить договор КУРТ – комплекса устойчивого развития территории. По нему земля предоставляется в аренду на период строительства. По договору РЗТ, который уже заключен - за то, что я расселил дома, мне землю должны передать в собственность. Мне не нужна земля в аренду, за которую я уже заплатил 40 млн, потому что ее еще раз потом выкупать", - озвучил свою позицию Вадим Хоруженко.

Фото: Илья Мясковский

Как учесть все интересы

Журналисты поинтересовались у застройщика, что если будут предложены какие-то другие механизмы, то готов ли он идти на переговоры. Юрист, член Совета движения "Деревянные города" Марина Чуфарина рассказала, что через несколько дней в Нижний Новгород приедут эксперты из других городов, они будут изучать квартал, его туристическую привлекательность. Обсуждается развитие этой территории. Запланирован приезд историка и ландшафтного архитектора, президента Делового клуба "Наследие и экономика" Дмитрия Ойнаса. На его счету десятки проектов по включению объектов наследия и исторических территорий в современный социокультурный и экономический оборот.

Станислав Дмитриевский напомнил, что Дмитрий Ойнас развил город Коломну. Сделал из депрессивного города одну из туристических столиц России благодаря бизнесу впечатлений – музея пастилы и калача.

Вадим Хоруженко ответил, что ему это не интересно. "Я не готов участвовать в развитии этой территории, потому что это не мой бизнес. Я готов развивать эту территорию так, как я это представляю", - сказал он.

Участники пресс-конференции также поинтересовались, возможно ли изменить проект строительства на этом месте здания бытового назначения с подземной парковкой - на реставрацию существующих деревянных домов с их приспособлением под планируемые офисы, но гендиректор "Фрегата" отказался.

"Если бы это были кирпичные дома, я бы готов был их восстанавливать . Деревянные дома эксплуатировать потом нельзя. Эти дома сохранить нельзя. Их можно заново построить", - считает он.

Добавим, что акт новой госэкспертизы был направлен в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. В дальнейшем возможно проведение новых общественных обсуждений по судьбе этих домов.

С текстом экспертизы Георгия Смирнова можно ознакомиться по ссылке

С текстом экспертизы Александра Хливнюка (последняя редакция) можно ознакомиться по ссылке.

Квартал и фестиваль

Напомним, именно в квартале церкви Трех Святителей третий год подряд проходит фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Участники федерального движения ремонтируют пятый по счету дом.

Напомним также, что в этом году 21 дом в нижегородском квартале церкви Трех Святителей стал объектом культурного наследия (ОКН). Ранее дома относились к выявленным объектам культурного наследия.



В единый государственный реестр включены дома: №№9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40 по улице Короленко и дома №№20А, 22, 22А, 23, 55А по улице Новой. Также ОКН стали ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4А, 4А (литера б); Студеная, 45А и главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6). По каждому зданию была проведена государственная историко-культурная экспертиза, которая обосновала принятие решения о включении домов в перечень объектов культурного наследия.

Дом Скворцовой (ул.Короленко,18) отремонтирован движением "Том Сойер Фест Нижний Новгород" в 2018 году. Кроме того, волонтеры совместно с жильцами отремонтировали еще три дома в 2019 году в том же квартале (ул.Новая,20; ул. Новая, 22А и ул.Короленко,16). Таким образом, из тех домов, которые отремонтировали в рамках фестиваля "Том Сойер Фест", три дома - ул. Новая, 22А, ул.Короленко, 16 и ул.Короленко,18 стали объектами культурного наследия.