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Общество

"Искренне желаю ребятам, чтобы школа помогла им выбрать будущий жизненный путь", - Евгений Лебедев

01 сентября 2020 13:19  [71] Общество

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев в школе №8 на Бору и глава администрации Борского городского округа Александр Киселев приняли участие в торжественной линейке, посвящённой Дню знаний 1 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер регионального парламента поздравил школьников с началом нового учебного года. По традиции Евгений Лебедев вручил первоклассникам страховые полисы от партии "Единая Россия", а также подарочные книги "Как Бор наш зародился".

"1 сентября – радостный праздник встречи со школой, своими друзьями-одноклассниками. Впереди – новые знания, интересные уроки, которые запомнятся на всю жизнь. Искренне желаю ребятам, чтобы школа помогла им выбрать будущий жизненный путь, стала местом притяжения, куда они будут всегда с радостью возвращаться", - сказал Евгений Лебедев.

Также Евгений Лебедев провел для учеников 10-х классов Парламентский урок, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Евгений Лебедев рассказал о мероприятиях, которые были приурочены к юбилею Великой Победы.

Одной из главных тем урока стало присвоение городу Нижнему Новгороду почетного звания Российской Федерации – "Город трудовой доблести".

"Депутаты Законодательного Собрания вместе с правительством области, партией "Единая Россия" провели большую работу в этом направлении. Так, было направлено обращение Президенту Российской Федерации В.В. Путину о присвоении Нижнему Новгороду почетного звания. Мы рады тому, что город получил заслуженное звание. Это очень важное событие с точки зрения патриотического воспитания подрастающего поколения", - сказал Евгений Лебедев.

По его словам, главный вклад, который внесли горьковчане в Победу, — это формирование производства вооружений.

"Именно здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск, авиации и флота, а также взрывчатку и реактивное топливо. В Нижнем Новгороде для нужд фронта был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка. Знания об этом должны быть у ребят с молодых лет, и парламентские уроки этому способствуют", - подчеркнул Евгений Лебедев.

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