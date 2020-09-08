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Общество

Соединяющую шесть районов дорогу отремонтируют в Нижегородской области

11 сентября 2020 09:14  [97] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Соединяющую шесть районов дорогу отремонтируют в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региона.

Масштабные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланированы и на 2021 год. В этом году отремонтировано более 15 км трассы Работки-Порецкое, в том числе приведен в порядок участок дороги в Сеченовском районе. Общая протяженность трассы Работки-Парецкое составляет 162 километра. Дорога соединяет сразу шесть районов области и доходит до границы с Чувашией.

"Интенсивность движения достаточно большая, и именно поэтому было принято решение включить дорогу в программу национального проекта. В этом году мы отремонтировали сразу несколько участков, что должно повысить безопасность дорожного движения", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках ремонта в этом году были выполнены фрезерование старого слоя асфальтового покрытия, расчистка обочин от кустарников мелколесья с последующей планировкой и укреплением. Также уложены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, нанесена горизонтальная разметка термопластиком со светоотражающими элементами. Стоимость работ по госконтракту составила 43,9 млн рублей.

Региональная программа национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км. 

К примеру, дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Марий Эл.

Также привели в порядок участок на границе Нижегородской области и Чувашии.

Другую дорогу отремонтировали на границе Нижегородской области и Мордовии

Около 3 км дорожного покрытия отремонтировали на участке Тоншаево-Ошминское-Кодочиги в августе этого года.

Также интенсивный участок дороги отремонтировали в Вознесенском районе.

В конце июля был отремонтирован участок дороги Пильна-Сеченово. Завершен ремонт дороги Линда-Городец-Заволжье.

Мост начали строить для кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

Участки дорог отремонтировали в Семеновском районе, Ваче и Спасском районе.

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